Чем удивил пикап «Вепрь» от автозавода ГАЗ 

YouTube -канал "БИБИП" рассказывает об интересной отечественной разработке — несколько странном и эффектном грузовике по имени "Вепрь". Пикап построен на базе полноприводного гиганта ГАЗ-3308 Садко Next, который, в свою очередь, является наследником ГАЗ-66. Соответственно, конструкция рамная, мосты неразрезные, подвеска рессорная, а полный привод подключаемый и с понижающей передачей. В мостах установлены самоблокирующиеся дифференциалы.

Двигатель у "Вепря" рядный дизельный ЯМЗ-154, развивающий 149 л.с. Даже на фотографиях очевидно, что автомобиль имеет серьезный оффроудный потенциал, и характеристики это лишь подтверждают — дорожный просвет равен 315 мм, а глубина преодолеваемого брода составляет 950 мм. Смотрите видео об отечественном внедорожнике и делитесь своим мнением в комментариях.