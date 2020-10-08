Опубликованы «шпионские» фото прототипа BMW X8

Накануне один из американских автомобильных порталов опубликовал свежие «шпионские» снимки. В объектив автолюбителей попал тестируемый прототип будущего флагмана баварского производителя BMW X8.

Концерн BMW продолжает готовиться к дебюту нового кроссовера BMW X8 и сейчас прототип проходит дорожные испытания. Как показывают свежие снимки, полноразмерный вседорожник станет сильно напоминать BMW X7, но получит несколько кардинальных отличий. Специалисты предполагают, что будущую модель оснастят более плоской передней частью, иной оптикой и более гладким капотом.

Любопытно, что дизайнеры бренда решили не следовать модным трендам и, в отличие от представленных ранее BMW X4 BMW X6 , новинка не будет иметь купеобразную форму. Необходимо признать, что в сравнении с BMW X7, флагман всё же получит более покатую крышу и широкую форму задних крыльев. К сожалению, огромное количество маскировочной пленки не даёт увидеть форму и рисунок задней оптики.

‎Motor1.com

Как гласит наклейка на заднем бампере, прототип имеет гибридную силовую установку. Ожидается, что BMW X8 получит тот же агрегат, что и седан BMW 745e. Основой его 394-сильного двигателя является 3,0-литровый ДВС.

‎Motor1.com

По словам специалистов, после выхода флагмана на рынок стоит ожидать премьеру М-версии. Она получит 4,4-литровый турбомотор, чья отдача составят не менее 750 л.с.