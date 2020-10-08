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Электрокар Tesla добрался до Марса 

Motor.ru 1 час назад
Электрокар Tesla добрался до Марса
Фото: © РИА Новости / SpaceX / Flickr
Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл заявил, что родестер Tesla, запущенный Илоном Маском в космос, 7 октября добрался до Марса и пролетел в семи миллионах километрах от Красной планеты.
По расчётам МакДауэлла, которыми он поделился в Twitter, 7 октября в 9:25 по московскому времени Tesla Roadster подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров. Это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.
Таким образом, электрокар, недавно причисленный к категории космического мусора, преодолел очередной рубеж. С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду.
В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца — на это ушло 557 дней. На тот момент машина отдалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров.
Ранее сообщалось, что наиболее близкий подход к Земле, на расстояние 52 000 000 километров, Tesla Roadster совершит этой осенью, а именно 5 ноября.
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Бортжурнал , Tesla Roadster , Tesla , Илон Маск , Tesla Motors
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