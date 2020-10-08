Названа цена обновленного Bentley Bentayga в России

В Москве прошла презентация обновленного Bentley Bentayga. Кроссовер, представленный летом, отныне внешне перекликается с Continental GT и Flying Spur, а стоит от 14 923 000 рублей.

После рестайлинга «Бентайга» обзавелся новым «передком» с увеличившейся в размерах «матричной» решеткой радиатора и овальными фарами с «хрустальной» подложной. Сзади появились новые фонари в стиле Continental GT; выхлопные патрубки и спойлер поменяли форму. Кроме того, кроссовер впервые укомплектовали щетками стеклоочистителей с подогреваемыми форсунками.

© Bentley

Своё имя «Бентайга» получил в честь скального образования на острове Гран-Канария. Хотя по другой версии, Bentayga — слово-гибрид, составленное из Bentley и Taiga (тайга).

© Bentley

Салон кроссовера полностью преобразился: здесь новые дверные карты, руль, сиденья, другое наполнение передней панели и «приборка», которая отныне полностью виртуальная. Мультимедиа с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена портами USB-C и беспроводной зарядкой с усилителем сигнала.

Обновленный Bentley Bentayga оснащается битурбомотором V8 4.0 мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды и способен достигнуть 290 километров в час.