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Bentley назвала стоимость обновленного Bentayga в России 

Motor.ru 4 часа назад
Названа цена обновленного Bentley Bentayga в России
Фото: © Bentley
В Москве прошла презентация обновленного Bentley Bentayga. Кроссовер, представленный летом, отныне внешне перекликается с Continental GT и Flying Spur, а стоит от 14 923 000 рублей.
После рестайлинга «Бентайга» обзавелся новым «передком» с увеличившейся в размерах «матричной» решеткой радиатора и овальными фарами с «хрустальной» подложной. Сзади появились новые фонари в стиле Continental GT; выхлопные патрубки и спойлер поменяли форму. Кроме того, кроссовер впервые укомплектовали щетками стеклоочистителей с подогреваемыми форсунками.
© Bentley
Своё имя «Бентайга» получил в честь скального образования на острове Гран-Канария. Хотя по другой версии, Bentayga — слово-гибрид, составленное из Bentley и Taiga (тайга).
© Bentley
Салон кроссовера полностью преобразился: здесь новые дверные карты, руль, сиденья, другое наполнение передней панели и «приборка», которая отныне полностью виртуальная. Мультимедиа с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена портами USB-C и беспроводной зарядкой с усилителем сигнала.
Обновленный Bentley Bentayga оснащается битурбомотором V8 4.0 мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды и способен достигнуть 290 километров в час.
Конкуренты «Бентайги» в России — это Lamborghini Urus (от 15,2 миллиона рублей), Aston Martin DBX (от 14,5 миллиона), Maserati Levante Trofeo (около 12 миллионов) и Porsche Cayenne Turbo/Cayenne Turbo Coupe (10,4 и 11 миллионов соответственно).
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Бортжурнал , Lamborghini Urus , Bentley Bentayga , Bentley , Lamborghini , Maserati Levante , Porsche Cayenne , Aston Martin , Porsche , Maserati , Apple
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