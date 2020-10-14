Владелец Tesla купил дорогой апгрейд автопилота «пятой точкой»

Владелец Tesla приобрел дорогостоящий апгрейд автопилота своей пятой точкой. Как сообщает CNBC, инцидент произошел с американским доктором Али Вазири в конце сентября.

Телефон со включенным приложением Tesla разблокировался в заднем кармане джинсов. В результате с карточки врача списалось более 4 тысяч долларов.

О том, что купил незадачливый теславладелец, рассказывает руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук:

«Что входит в автопилот за 4 тысячи долларов? Навигация, то есть можно будет из точки А в точку Б приехать, например, из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Перестроение, когда машина держит полосу, но если вы нажимаете поворот, она сама перестраивается на другую полосу. Автопарковка и функция Summon: вы можете находиться в 300 метрах от автомобиля, показываете точку, где вы находитесь, автомобиль приезжает к вам сам. Это стоит 4 тысячи долларов. Если у вас установлено приложение, то вы с автомобилем можете делать все, что хотите. Например, живете вы в девятиэтажке, увидели, что машина мешает соседу проехать. Вы можете с телефона отогнать машину, перепарковать.

Почему можно случайно в кармане попой нажать и оно заработает? В этом приложении привязана ваша кредитная карта. У Tesla есть платные зарядки, и, чтобы вам не нужно было каждый раз доставать свою кредитную карту, проводить через терминал, там сделано очень просто: вы подъехали на автомобиле, там будет зарядный провод, вы его включили в Tesla, Tesla заряжается — деньги снимаются. И для этого не нужно ни Face-ID, никаких паролей. Поэтому можно случайно нажать, и апгрейд произойдет. И я теперь сам внимательней буду относиться, потому что у меня такое же приложение стоит, чтобы я чего-нибудь там не купил».

По данным CNBC, обращение автовладельца в службу поддержки Tesla пока не возымело результата. Как рассказал доктор Вазири, оператор посоветовал ему нажать кнопку отмены операции — хотя такой кнопки в его приложении не было. Компания Tesla пока ситуацию не прокомментировала.