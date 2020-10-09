Самый дорогой «Майбах» в России продают за 130 млн рублей

В Москве выставили на продажу редкий Maybach 62 2009 года в кузове Landaulet — у таких автомобилей жесткая крыша над пассажирами заменена на мягкий складной верх. Всего было выпущено меньше десятка таких машин. Этим, а также скромным пробегом в 1,7 тысячи километров, и объясняется цена автомобиля — 130 миллионов рублей. По некоторым данным, это самый дорогой «Майбах» в стране, и его привезли только этой осенью.

Maybach 62 в кузове Landaulet собрали по спецзаказам в период с 2009 по 2012 год. В длину автомобиль достигает 6165 миллиметров, а в салоне установлена стеклянная перегородка с функцией регулировки прозрачности, отделяющая водительское место от пассажирского пространства.

К услугам пассажиров — два «капитанских» кресла с отделкой из дорогой кожи, мультимедийные дисплеи, расклады­вающи­еся подножки, шторки и столики, а также отделение для хранения пары дизайнерских серебряных бокалов и фужеров под шампанское. В числе прочего оборудования — 20-дюймо­вые 11-спицевые диски, биксеноно­вые фары, камера заднего вида, доводчики дверей и климат-контроль.

В движение Maybach 62 приводит турбомотор V12 объёмом шесть литров, который выдаёт 612 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — задний.