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Зачем и как в Германии дорабатывают наши «Нивы»? 

Авторамблер 2 часа назад
Зачем и как в Германии дорабатывают наши «Нивы»?
Фото: Авторамблер
YouTube-канал "Техника времени" рассказывает о том, как в одной из ведущих автомобильных стран мира модифицируют легендарный отечественный внедорожник.
"Нива", она же Lada 4x4 в Германию больше не поставляется, хотя пользовалась на местном рынке определенным спросом. В этой связи компания инженера Юрия Постникова "Партизан Моторс" из Магдебурга выпустит спецверсию внедорожника тиражом в полсотни экземпляров и приурочит ее к 50-летию Волжского автозавода.
Но вернемся к видео. Автор ролика рассказывает о том, как в Германии готовят и модифицируют культовый отечественный автомобиль.
А что вам известно о немецких "Нивах"?
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Бортжурнал , Lada , Юрий Постников
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