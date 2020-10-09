Зачем и как в Германии дорабатывают наши «Нивы»? 

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YouTube-канал "Техника времени" рассказывает о том, как в одной из ведущих автомобильных стран мира модифицируют легендарный отечественный внедорожник.

"Нива", она же Lada 4x4 в Германию больше не поставляется, хотя пользовалась на местном рынке определенным спросом. В этой связи компания инженера Юрия Постникова "Партизан Моторс" из Магдебурга выпустит спецверсию внедорожника тиражом в полсотни экземпляров и приурочит ее к 50-летию Волжского автозавода.

Но вернемся к видео. Автор ролика рассказывает о том, как в Германии готовят и модифицируют культовый отечественный автомобиль.

А что вам известно о немецких "Нивах"?