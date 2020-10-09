Пострадавший в ДТП не хочет идти в суд. А так можно?

Разберём вопрос, который интересует реального автомобилиста из Москвы, он попал в ДТП и является потерпевшей стороной. В общем, ему интересно, может ли он не присутствовать на заседании или нет.

Сразу уточним, что все детали следствия нам неизвестны, да и тут знать их необязательно, к данному вопросу это не имеет никакого отношения. Известно только то, что пострадавший умудрился в этот период свой транспорт продать.

По факту, автомобиля больше нет, да и на компенсацию он вообще не рассчитывает, считает, что суд даже если признает вину второго, то присудит сущие копейки, которыми уж точно своё потраченное время не окупить. Вот сидит он и мучается, идти или не идти. Если не лить воды и сказать коротко и по существу, то нам нужно заглянуть в часть 3 стати 25.2 КоАП РФ. Там говорится о том, что дело об административном нарушении рассматривается с участием потерпевшего. Без него провести заседание могут только в том случае, если есть данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени, когда будет рассматриваться дело и, предположим, что он в ответ не прислал ходатайство об отложении дела и не явился. Так же допускается вариант, если ходатайство всё-таки пришло, но его не удовлетворили.

Давайте теперь простым языком. В общем, потерпевший может не присутствовать на суде, главное, чтобы было документальное подтверждение того, что он был заранее о заседании уведомлен. А теперь следующий вопрос, необходимо ли это ходатайство вообще? Оно нужно только в том случае, если потерпевший хочет присутствовать, но по каким-то причинам сделать этого не может. Кстати, на наш взгляд этот вопрос важнее. Ведь если человек не ждёт никаких выплат, то по большому счёту больше исход заседания не важен никому. А вот если пострадавшая сторона заинтересована в том, чтобы суд взыскал с нарушителя хорошую сумму, то тут нужно опасаться того, что ходатайство, даже если оно будет написано, не удовлетворят. Так вот, если нужно перенести заседание на другое время — пишите ходатайство.

И, кстати, на суде вообще вопрос о компенсации не рассматривается. На заседании рассматривают вопрос о привлечении виновника ДТП к административной ответственности за оставление места аварии. Пострадавшую сторону этот вопрос вообще по факту волновать не должен. Так зачем это приглашение? Уважения ради? Да нет, просто этого требует закон.