Пострадавший в ДТП не хочет идти в суд. А так можно?

Разберём вопрос, который интересует реального автомобилиста из Москвы, он попал в ДТП и является потерпевшей стороной. В общем, ему интересно, может ли он не присутствовать на заседании или нет.
Сразу уточним, что все детали следствия нам неизвестны, да и тут знать их необязательно, к данному вопросу это не имеет никакого отношения. Известно только то, что пострадавший умудрился в этот период свой транспорт продать.
По факту, автомобиля больше нет, да и на компенсацию он вообще не рассчитывает, считает, что суд даже если признает вину второго, то присудит сущие копейки, которыми уж точно своё потраченное время не окупить. Вот сидит он и мучается, идти или не идти. Если не лить воды и сказать коротко и по существу, то нам нужно заглянуть в часть 3 стати 25.2 КоАП РФ. Там говорится о том, что дело об административном нарушении рассматривается с участием потерпевшего. Без него провести заседание могут только в том случае, если есть данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени, когда будет рассматриваться дело и, предположим, что он в ответ не прислал ходатайство об отложении дела и не явился. Так же допускается вариант, если ходатайство всё-таки пришло, но его не удовлетворили.
Давайте теперь простым языком. В общем, потерпевший может не присутствовать на суде, главное, чтобы было документальное подтверждение того, что он был заранее о заседании уведомлен. А теперь следующий вопрос, необходимо ли это ходатайство вообще? Оно нужно только в том случае, если потерпевший хочет присутствовать, но по каким-то причинам сделать этого не может. Кстати, на наш взгляд этот вопрос важнее. Ведь если человек не ждёт никаких выплат, то по большому счёту больше исход заседания не важен никому. А вот если пострадавшая сторона заинтересована в том, чтобы суд взыскал с нарушителя хорошую сумму, то тут нужно опасаться того, что ходатайство, даже если оно будет написано, не удовлетворят. Так вот, если нужно перенести заседание на другое время — пишите ходатайство.
И, кстати, на суде вообще вопрос о компенсации не рассматривается. На заседании рассматривают вопрос о привлечении виновника ДТП к административной ответственности за оставление места аварии. Пострадавшую сторону этот вопрос вообще по факту волновать не должен. Так зачем это приглашение? Уважения ради? Да нет, просто этого требует закон.
Предположим, что ситуация действительно пустяковая и вы идти не планируете. Можете оставаться дома, заняться своими делами и быть абсолютно со спокойной душой ничего вам за это не будет. Да и что вам может быть, если самый большой урон вы уже наверняка получили — испорченное настроение и побитая тачка. Хорошо ещё, что герой нашей статьи смог её быстренько сменить на новый агрегат. Такому в школе не научат, но зачем вам школа, когда есть источники куда лучше. Да и согласитесь, в интернете всё проще, вбил в «Гугл», почитал и пошёл по делам не дожидаясь звонка, который, как обычно, звенит только для учителя.