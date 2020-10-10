Land Rover Defender 110 вышел на новый уровень качества

Все новости на карте

Внедорожник Land Rover Defender 110 получит оригинальное цветовое решение и перейдет в новую ценовую категорию.

Сотрудники тюнинг-ателье Project Kahn изрядно поработали над экземпляром от Land Rover — Defender Vesuvius Edition. В итоге ценник внедорожника поднялся до 6,8 млн рублей.

Кузов автомобиля, равно как и салон, получил смелую черно-оранжевую окраску. Хотя тюнеры из Project Kahn отметили, что, при желании, можно поменять цветовое решение на понравившееся.

Вместо заводских дисков на Defender Vesuvius Edition были поставлены оригинальные 22-дюймовые Black Kahn RS, а выхлопная система была заменена на фирменную.

Кроме того, была значительно доработана радиаторная решетка, протюнингованы бамперы и расставлены четкие акценты по всему кузову.

Новинка от Rover после тюнинга стала стоить 6,8 млн рублей. Сами сотрудники ателье готовы расстаться даже с фирменным номером Vesuvius — 1 DBT. Разумеется, за отдельную плату — 2,34 млн рублей.

Напомним, что бюджетный автомобиль от Rover обойдется россиянам в 4,60 млн рублей.