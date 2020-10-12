«Неубиваемые»: авто в СССР были крепче нынешних иномарок

Среди водителей с большим стажем бытует мнение, что раньше машины были крепче. Как правило, опираются они на три аргумента. И, честно говоря, они весьма резонны. Вот только не надо путать понятия «крепкий» и «безопасный».

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Григорий Сысоев / РИА Новости

Можно было возить 10 мешков картошки

В самом деле, советские «Волги» и «Жигули» какую только работу не делали, какие тяжести не таскали на себе, по каким дорогам не прыгали. И ничего, целыми были. У меня самого, как вы знаете, есть «Копейка». Возил по 800 килограмм цемента и песка в багажнике и салоне. Диваны, кухонные гарнитуры, трубы, доски на багажнике на крыше. Не говоря про традиционную картошку в сентябре. И даже сейчас, спустя 35 лет после схода с конвейера, машина спокойно перенесла эти издевательства.

А попробуйте-ка загрузить столько в современный кроссовер. Уже не говоря про легковушку. Почему так? Видели когда-нибудь, чтобы современные иномарки перевозили на крыше диван?

Дело в устройстве подвески. На «Волгах», например, была выносливая рессорная подвеска. На «Жигулях» уже были пружины, но сзади был мост. Это довольная крепкая штука, которую тяжело сломать.

Почему сейчас так не делают? Да потому что конструкция получается очень тяжелой, ухудшается плавность хода, возрастают неподрессоренные массы. К тому же управляемость с такой подвеской далеко не эталонная. Сегодня подвески намного более легкие, более продвинутые по многим характеристикам, но одновременно с тем хрупкие.

Что касается багажника на крыше, на советских машинах он крепился к профилю водостока, сейчас же багажники крепятся к крыше в местах, где проходят усилители. В итоге, нагрузка распределяется по-разному. Если советские машины могли выдержать не только разрешенные 50 кг, но и 100 кг и даже больше, на некоторых современных вообще запрещено устанавливать багажник на крышу.

При мелких авариях вообще ничего не ломалось

Ещё один аргумент состоит в том, что при ДТП советского автомобиля с современной иномаркой у последней обычно большие потери, а у советского автомобиля могут быть только царапины.

При мелких ДТП и впрямь примерно так. Но дело не в том, что советская машина прочнее. Просто современные машины проектируются таким образом, чтобы энергия удара была погашена до того, как дойдет до пассажиров в салоне. То есть, всю энергию на себя принимает «железо», оттого и капот складывается в гармошку, и крепления ломаются.

В советских же машинах никто не думал, как машина поведет себя при аварии. Не было программируемых зон деформации – машину просто старались сделать максимально крепкой. Но эта «крепкость» выходила пассажирам боком. Машина оставалась более-менее целой, но энергию удара на себя принимали пассажиры.

Металл был толще

Если сравнивать толщину металла, то для ВАЗ-2101 Автоваз использовал листы стали 0,7-1 мм. Самый тонкий металл использовался для задних крыльев, капота и крышки багажника. Самый толстый – для порогов. 21-е «Волги» делались из стали толщиной 0,9-1,2 мм, а крыша и днище штамповались из 2-миллиметрового металла. Поэтому крыша не проминались пальцем, как у современных машин.

Для сравнения: современные «Весты» делают из металла толщиной 0,6-0,8 мм. Но есть нюанс.