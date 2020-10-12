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Как поменять масло с помощью дверной ручки 

Car.ru 5 часов назад
Как поменять масло с помощью дверной ручки
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Опытные водители знают большое количество различных лайфхаков, которые не знакомы новичкам.
Так, есть нехитрый способ поменять масло, используя для этого дверную ручку. Воспользоваться таким способом могут владельцы автомобилей, разработанных на платформе В0.
Сливная пробка выполнена под ключ в виде квадрата «на 8». У многих водителей такого точно нет. Но достаточно вспомнить, что в дверных ручках используется соединительный стержень в виде прутка квадратного сечения. Именно его можно использовать для откручивания сливной пробки и дальнейшей замены масла.
Car.ru
Наиболее актуальным такой способ становится для водителей, которые решают самостоятельно сменить масло, но под руками нет нужных инструментов. Способ действительно не самый обычный, но невероятно эффективный, учитывая, что можно добиться итоговой цели, а именно сменить масло в моторе.
Если водители боятся самостоятельно пользоваться таким способом, то лучше этого не делать так как можно испортить сливную пробку и тогда придется покупать новую.
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