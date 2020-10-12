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В российских Volkswagen Touareg R-Line нашли заводской дефект

Motor.ru
5 часов назад
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 13 экземпляров Volkswagen Touareg R-Line, которые были проданы в России в 2020 году. В кроссоверах нашли заводской брак: наружная часть накладки одной из дверей может отвалиться.
В российских Volkswagen Touareg R-Line нашли заводской дефект
Фото: © Volkswagen© Volkswagen
В ведомстве пояснили, что из-за отклонений в производственном процессе наружная часть накладки задней правой двери может полностью отсоединиться. В рамках отзыва на всех указанных автомобилях бесплатно заменят дефектную деталь на новую. Список VIN-номеров машин, попадающих под ремонтную кампанию, приведён на сайте Росстандарта.
Volkswagen Touareg R-Line, о котором идёт речь, комплектуется топовым 340-сильным мотором V6, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. R-Line — самая дорогая версия «Туарега»: она стоит от 5,2 миллиона рублей.
За девять месяцев 2020 года рекордсменом по количеству отзывов в России стал Mercedes-Benz -- немецкая марка провела более 30 кампаний. Только пикап X-Class отзывали по меньшей мере шесть раз.
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