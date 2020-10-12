В российских Volkswagen Touareg R-Line нашли заводской дефект

В ведомстве пояснили, что из-за отклонений в производственном процессе наружная часть накладки задней правой двери может полностью отсоединиться. В рамках отзыва на всех указанных автомобилях бесплатно заменят дефектную деталь на новую. Список VIN-номеров машин, попадающих под ремонтную кампанию, приведён на сайте Росстандарта.