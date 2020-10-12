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Kia не придётся отказываться от названия X-Line из-за иска россиянина 

Motor.ru и ещё 4 12 октября 2020
Kia не придётся отказываться от названия X-Line из-за иска россиянина
Фото: © Kia
Арбитражный суд Москвы отклонил иск бизнесмена-банкрота из Ростова-на-Дону Олега Ивуса к Kia Motors Corporation и «Киа Моторс Россия и СНГ». Ивус рассчитывал через суд добиться запрета на использование автопроизводителем названия XLine и получить компенсацию в размере 90 миллиардов рублей.
Ещё в 2013 году Ивус зарегистрировал товарный знак «XLine», а начиная с 2015 года предпринимателю принадлежат интеллектуальные права на него. Патент распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колёса, шины, ремонт и техобслуживание автомобилей.
Kia, в свою очередь, с 2017 года продаёт в России Rio X-Line и Picanto X-Line — это и стало предметом спора. По мнению ростовчанина, автопроизводитель использовал название X-Line незаконно, а потому он потребовал сумму, рассчитанную как двукратная стоимость товаров под спорным именем. Он сложил базовую стоимость Rio X-Line и Picanto X-Line и умножил на количество проданных экземпляров в период с ноября 2017 по декабрь 2018 года. В результате получилось более 90,9 миллиарда рублей.
Ещё в 2019 году Kia попыталась лишить Ивуса прав на торговый знак X-Line, так как бизнесмен был признан банкротом. Однако суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что лишение должника прав на бренд нарушит интересы его кредиторов.
Весной 2020 года спорный бренд выставили на торги с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей. Результаты пока не объявлены.
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Бортжурнал , Лишение прав , Kia
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