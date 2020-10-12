Росстандарт согласовал очередной отзыв автомобилей Mercedes-Benz, который затронул 204 минивэнов Mercedes-Benz Vito (тип 447). Из-за небезопасных бамперов в ремонт отправят автомобили, проданные в России с августа 2019 года по февраль 2020 года.

На сайте ведомства уточняется, что причиной акции стали передние бамперы, не соответствующие законодательным требованиям по защите пешеходов. В сервисных центрах Mercedes-Benz на отозванных минивэнах бесплатно усилят облицовку нижней части переднего бампера.

Владельцев проблемных автомобилей предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, свершившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Текущий отзыв стал уже 31-м для российского Mercedes-Benz с начала 2020 года, а для минивэнов Vito — восьмым. Ранее Vito и V-Class отправляли в ремонт из-за проблем с программным обеспечением, травмоопасных подголовников, пожароопасных аккумуляторов и различных дефектов электроники.

Предыдущий отзыв Mercedes-Benz затронул пикапы X-Class, у которых обнаружили проблему с гидроусилителем руля. Кампания коснулась машин, реализованных в России с февраля 2018 года по август 2019-го.