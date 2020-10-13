Седан Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее 

Компания Honda провела плановый редизайн седана Accord для американского рынка. Седан десятого поколения получил слегка изменённую внешность и пересмотренное оснащение.

От предшественника обновлённый Accord можно отличить по решётке радиатора, ставшей чуть шире, и иному оформлению блоков противотуманных фар. В некоторых версиях появились колёсные диски с новым дизайном спиц и серый оттенок кузова Sonic Gray Pearl.

Другие изменения коснулись технической составляющей. Так, светодиодные фары в дорогих комплектациях теперь освещают бóльшую площадь и светят ярче, а в салоне доступны два USB-разъёма для пассажиров на втором ряду. В «базе» появилась обновлённая мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и функциями Apple CarPlay и Android Auto.

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Также расширился список ассистентов: теперь для топовой Accord Touring доступна система помощи при парковке, автоматически тормозящая на небольших скоростях при обнаружении препятствия. Кроме этого, в Honda доработали адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

В списке стандартного оснащения седана теперь числятся системы напоминания о забытых на втором ряду пассажирах или вещах и непристёгнутых задних ремнях.

Двигатели Accord также подверглись доработке. Седаны, оснащённые 1,5-литровой и 2,0-литровой турбированными «четвёрками» стали быстрее откликаться на нажатие педали акселератора. Мощность осталась прежней — 195 и 255 лошадиных сил соответственно. Гибридная версия с 215-сильной установкой может проехать больше на электротяге, однако новый запас хода в Honda не озвучили.

Стоимость обновлённого Honda Accord , который вышел на рынок США 13 октября, стартует с 24 770 долларов (чуть больше 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). За такую цену можно приобрести базовую версию LX с 1,5-литровым двигателем. За топовый гибридный Hybrid Touring дилеры марки просят 36 240 долларов (почти 2,8 миллиона рублей).

Accord покинул российский авторынок около пяти лет назад из-за низких продаж. Ранее в компании заявляли, что могли бы вернуть его в Россию, если бы ситуация на рынке была соответствующей. Однако таких планов всё ещё нет.