Jeep готовится представить полудвери для Wrangler JL 

Для нового Jeep Wrangler нет недостатка в аксессуарах на вторичном рынке. Различные аксессуары предлагают не только сторонние компании, но и сам производитель. С тех пор, как в конце 2017 года Jeep представил JL Wrangler нового поколения, многие покупатели ждали половинчатые двери — они имеют полностью съёмную верхнюю часть с безрамочными стеклами.

Пока такая доработка отсутствует в дилерских центрах, но новые шпионские фотографии показывают, что Jeep не забыл о них.

Это оснащение легко заметить на двухдверном автомобиле Wrangler с белым кузовом. Они похожи на задние стекла из пластика, которые уже предлагаются для внедорожника. Такой аксессуар поможет не бояться непогоды, а после снятия позволит кататься по бездорожью на открытом воздухе и улучшит обзор.

Дразнить новыми полудверцами компания начала еще два года назад на Jeep Jeepster Concept. Совсем недавно их можно было увидеть на Wrangler Rubicon 392 Concept — 450-сильном «звере» V8 с двигателем Hemi, который Jeep представил в тот же день, что и возрожденный Ford Bronco

Предсерийные модели Ford Bronco уже собираются и когда они появятся, производитель обещает представить более 150 аксессуаров для этой модели. Jeep придется приложить множество усилий, чтобы угнаться за конкурентом.