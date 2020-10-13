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Jeep готовится представить полудвери для Wrangler JL 

Car.ru 8 часов назад
Jeep готовится представить полудвери для Wrangler JL
Фото: car.ru
Для нового Jeep Wrangler нет недостатка в аксессуарах на вторичном рынке. Различные аксессуары предлагают не только сторонние компании, но и сам производитель. С тех пор, как в конце 2017 года Jeep представил JL Wrangler нового поколения, многие покупатели ждали половинчатые двери — они имеют полностью съёмную верхнюю часть с безрамочными стеклами.
Пока такая доработка отсутствует в дилерских центрах, но новые шпионские фотографии показывают, что Jeep не забыл о них.
Это оснащение легко заметить на двухдверном автомобиле Wrangler с белым кузовом. Они похожи на задние стекла из пластика, которые уже предлагаются для внедорожника. Такой аксессуар поможет не бояться непогоды, а после снятия позволит кататься по бездорожью на открытом воздухе и улучшит обзор.
Дразнить новыми полудверцами компания начала еще два года назад на Jeep Jeepster Concept. Совсем недавно их можно было увидеть на Wrangler Rubicon 392 Concept — 450-сильном «звере» V8 с двигателем Hemi, который Jeep представил в тот же день, что и возрожденный Ford Bronco.
Предсерийные модели Ford Bronco уже собираются и когда они появятся, производитель обещает представить более 150 аксессуаров для этой модели. Jeep придется приложить множество усилий, чтобы угнаться за конкурентом.
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Комментарии
Бортжурнал , Jeep , Jeep Wrangler , Ford Bronco , Ford
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