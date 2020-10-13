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Московских водителей предупредили о первом снеге 

Car.ru 6 часов назад
Московских водителей предупредили о первом снеге
Фото: Car.ru
Московских водителей предупредили о первом снеге, который может выпасть в регионе уже в предстоящие выходные.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают водителям о вероятности возникновения гололедицы и дорожных заторов, связанных с появлением снежной каши на дорогах.
Для общей безопасности водителям советуют отказаться от продолжительных поездок или подготовиться к ним заранее, переобув автомобиль и спланировав выезд заблаговременно, чтобы не торопиться и не создавать аварийных ситуаций.
Первый снег будет сопровождаться с дождем, что существенно скажется на снижении видимости. Именно поэтому всех водителей предупредили заранее, а сотрудников правоохранительных органов призвали быть более бдительными и своевременно выезжать на место возникновения аварийных ситуаций.
Конечно, первый снег практически сразу начнет таять. Но, так или иначе, водители, которые ежедневно эксплуатируют свои автомобили, должны быть готовы к изменению погодных условий.
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Бортжурнал , МВД
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