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Что произойдет с авто из-за бензинового “голода“?

Car.ru
6 часов назад
Когда на приборной панели загорается лампочка, оповещающая о недостатке горючего, многие автомобилисты ради экономии продолжают держаться до последнего. Но тем самым они наносят вред машине.
Что произойдет с авто из-за бензинового “голода“?
Фото: Car.ruCar.ru
Так, если бензина или дизеля осталось крайне мало, с повышенной нагрузкой работает топливный насос. Далее уменьшается подача горючей смеси в цилиндры, что приводит к быстрому износу топливных форсунок.
Дополнительных проблем добавляет зимнее время года. В баке появляется конденсат, который добавляется к накопившейся там грязи. Вся эта смесь через топливную систему попадает в двигатель. Как следствие, повышается риск его внепланового и дорогого ремонта.
Кроме того, если в машине бензобак металлический, то накопивший конденсат открывает дорогу коррозии. А приятного для транспорта в этом мало.
Поэтому экономия на топливе в итоге может выйти себе дороже. Специалисты советуют заправляться тогда, когда горючего осталось примерно на четверть бака.
Бортжурнал,
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