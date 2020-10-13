Что произойдет с авто из-за бензинового “голода“?

Когда на приборной панели загорается лампочка, оповещающая о недостатке горючего, многие автомобилисты ради экономии продолжают держаться до последнего. Но тем самым они наносят вред машине.

Так, если бензина или дизеля осталось крайне мало, с повышенной нагрузкой работает топливный насос. Далее уменьшается подача горючей смеси в цилиндры, что приводит к быстрому износу топливных форсунок.

Дополнительных проблем добавляет зимнее время года. В баке появляется конденсат, который добавляется к накопившейся там грязи. Вся эта смесь через топливную систему попадает в двигатель. Как следствие, повышается риск его внепланового и дорогого ремонта.

Кроме того, если в машине бензобак металлический, то накопивший конденсат открывает дорогу коррозии. А приятного для транспорта в этом мало.