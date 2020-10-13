«Ой, а у вас крыша отвалилась…»

Росстандарт согласовал отзыв четырёх Volkswagen Phaeton, которые были проданы в России в 2009 году. В ремонт направят автомобили, оснащенные солнечной батареей на крыше. Из-за заводского брака она может отвалиться во время движения.

О возможном заводском дефекте известно как минимум с 2016 года — тогда из-за аналогичный проблемы в России отзывали Phaeton и Audi A8 2007–2008 годов. По данным автопроизводителя, эта опция могла быть установлена с нарушением технологии: из-за загрязнения поверхностей склеивания при производстве солнечная панель может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Из-за этого существует риск того, что её сорвёт во время движения.

Теперь же выяснилось, что дефект характерен и для автомобилей 2009 года. В рамках отзыва на четырёх Phaeton стеклянная крышка солнечной батареи будет подклеена. Расходы на ремонт берёт на себя автопроизводитель.

Солнечная батарея на Volkswagen Phaeton и Audi A8 обеспечивала работу системе вентиляции, даже когда двигатель заглушен.

Ранее стало известно, что Volkswagen терял терял около 28 тысяч евро на каждом проданном экземпляре Phaeton, что в результате принесло концерну почти два миллиарда евро убытков. Модель сняли с конвейера в 2016 году, преемника у неё не было.