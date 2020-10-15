Найден еще один способ обмануть автопилот Tesla 

Ученые израильского Университета имени Бен Гуриона, последние два года работавшие над выявлением уязвимостей технологий машинного зрения, опубликовали результаты своих исследований. По их мнению, сбить с толку автопилот Tesla можно при помощи электронных дорожных щитов, если запустить на них нужную информацию.

Автопилот Tesla работает по аналогии с человеческим зрением. Электромобиль ориентируется на то, что видит вокруг себя автономная система. Однако, иногда в фокус машинного зрения попадает информация, которая может сбить с толку электромобиль и заставить его принять неожиданное решение, что в свою очередь может спровоцировать опасную ситуацию на дороге.

Сбивающими с толку факторами могут стать электронные дорожные щиты, которые демонстрируют рекламную или предупреждающую информацию. Электронике Tesla достаточно 0,42 секунды, чтобы заметить внезапно появившееся изображение. Если в момент движения электромобиля на щитах будут на мгновения загораться знаки ограничения скорости или требования об остановке, автопилот может среагировать на них внезапным торможением, даже если электрокар будет ехать на большой скорости. К тому же, если на электронные щиты вывести картинку другого автомобиля или пешехода, автономная система Tesla может принять их за реальные условия и попытаться избежать ДТП.

По мнению ученых, подобная уязвимость может быть использована хакерами. Ведь дорожные электронные щиты не обладают высоким уровнем защиты и могут быть востребованы у злоумышленников для создания аварийных ситуаций на дороге. Кроме того, израильские эксперты подчеркнули, что система автопилота должна пополниться лидаром, чтобы электроника могла анализировать большее количество внешних факторов и не сбиваться при появлении плоских картинок, которые дальномер оптического диапазона может распознавать.

Израильские специалисты также предложили использовать в автопилоте собственный алгоритм под названием «Охотник за привидениями». Система собирает все данные, предоставляемые радарами, лидарами и сенсорами и в автоматическом режиме распознает кратковременные вспышки, отсеивая их от реальной дорожной обстановки.