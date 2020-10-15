Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден еще один способ обмануть автопилот Tesla 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Найден еще один способ обмануть автопилот Tesla
Фото: © Tesla
Ученые израильского Университета имени Бен Гуриона, последние два года работавшие над выявлением уязвимостей технологий машинного зрения, опубликовали результаты своих исследований. По их мнению, сбить с толку автопилот Tesla можно при помощи электронных дорожных щитов, если запустить на них нужную информацию.
Автопилот Tesla работает по аналогии с человеческим зрением. Электромобиль ориентируется на то, что видит вокруг себя автономная система. Однако, иногда в фокус машинного зрения попадает информация, которая может сбить с толку электромобиль и заставить его принять неожиданное решение, что в свою очередь может спровоцировать опасную ситуацию на дороге.
Сбивающими с толку факторами могут стать электронные дорожные щиты, которые демонстрируют рекламную или предупреждающую информацию. Электронике Tesla достаточно 0,42 секунды, чтобы заметить внезапно появившееся изображение. Если в момент движения электромобиля на щитах будут на мгновения загораться знаки ограничения скорости или требования об остановке, автопилот может среагировать на них внезапным торможением, даже если электрокар будет ехать на большой скорости. К тому же, если на электронные щиты вывести картинку другого автомобиля или пешехода, автономная система Tesla может принять их за реальные условия и попытаться избежать ДТП.
По мнению ученых, подобная уязвимость может быть использована хакерами. Ведь дорожные электронные щиты не обладают высоким уровнем защиты и могут быть востребованы у злоумышленников для создания аварийных ситуаций на дороге. Кроме того, израильские эксперты подчеркнули, что система автопилота должна пополниться лидаром, чтобы электроника могла анализировать большее количество внешних факторов и не сбиваться при появлении плоских картинок, которые дальномер оптического диапазона может распознавать.
Израильские специалисты также предложили использовать в автопилоте собственный алгоритм под названием «Охотник за привидениями». Система собирает все данные, предоставляемые радарами, лидарами и сенсорами и в автоматическом режиме распознает кратковременные вспышки, отсеивая их от реальной дорожной обстановки.
В конце сентября в Сети опубликовали видеоролик, снятый бортовыми камерами Tesla Model 3. На представленных кадрах зафиксирован инцидент, в котором система автопилота электромобиля сумела избежать столкновения с грузовиком.
Видео дня. В России обновят перечень облагаемых налогом на роскошь авто
Motor.ru: последние новости
У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект Начались продажи «чёрной» версии Lada Vesta Cross Начались продажи «чёрной» версии Lada Vesta Cross Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Tesla Model 3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
Honda подтверждает гибель 17-го американца при разрыве подушки безопасности Takata
Honda подтверждает гибель 17-го американца при разрыве подушки безопасности Takata
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение