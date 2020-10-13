Как получить компенсацию за некачественное топливо

Работоспособность любого автомобиля зависит от ряда факторов. Правильно обслуживание может обеспечить более долгий срок службы транспорта. Но ведь на состояние автомобиля могут влиять и другие факторы и даже посторонние люди.

Каждый автовладелец знает, что качественное топливо — залог долгой и исправной работы автомобиля. Если заправить свою ласточку левым бензином, можно получить очень серьезные последствия, вплоть до поломки силовой установки. Самый распространенный дефект после этого — полное разрушение катализаторов, что приводит к потере мощности, увеличению топливного расхода и капитальному ремонту. Кроме того, из-за перегрева начинают страдать свечи, а из-за иного состава топлива разрушается фильтр и насос.

Если залить бензин со слишком низким октановым числом, в камере сгорания образуется перегрев. В результате смесь может просто сжечь клапана и повредить стенки цилиндров, поршни и кольца. Очень часто водитель может столкнуться с такими симптомами после заправки на АЗС. Сегодня на многих пунктах просто мешают топливо в целях экономии, в результате чего страдают потребители и ломается транспорт. Если в транспортном средстве обнаружились неисправности, его нужно отвезти на эвакуаторе в сервис и оповестить АЗС, на которой приобреталось некачественное топливо. Лучше всего сделать это заказным письмом с уведомлением о вручении, а в тексте указать просьбу присутствовать на осмотре транспортного средства. Само письмо отправляется за несколько дней до процедуры. С другой стороны, можно приехать на АЗС и поговорить с руководством, пригласив его на осмотр. После того, как процедура будет проведена, необходимо отправить ее результаты заказным письмом на АЗС с претензией. К письму приложить счет на оплату ремонта и чек, который подтвердит, что топливо было куплено на конкретной заправке. Практика показывает, что руководство АЗС не признает свою ошибку.

Для чего необходима экспертиза топлива. Лучше всего заказывать независимую экспертизу топлива. Очень часто АЗС выступает с предложением самостоятельно провести эту процедуру. В таком случае, пострадавшая сторона имеет полное право присутствовать на ней. Для этого нужно направить письменное уведомление. Кроме того, покупатель может самостоятельно заказать экспертизу. Однако, этот процесс ограничен временными рамками — 10 дней. Выплаты за ущерб. Получение компенсации проходит в течение 10 дней. Многие задаются вопросом, что входит в сумму этой выплаты. АЗС должна вернуть денежные средства за оплаченный некачественный бензин. Кроме того, в обязанности входит возмещение ущерба по выставленному счету за ремонт. Если же ситуация дойдет до судебных разбирательств, ответчик будет платить все издержки и за это. Что делать, если АЗС не ответила на претензию. Если руководство компании никак не выходит на связь и игнорирует обращение, необходимо обращаться в суд. Для этого следует подготовить пакет документов, который включает заключение осмотра в сервисе, чек с АЗС, копию претензии, счет на ремонт.

Итог. Некачественное топливо на АЗС — распространенная проблема. Такая халатность и мошеннические действия со стороны руководства компании могут приводить к поломке транспортных средств. Для возмещения средств нужно лично договариваться с ответчиком или обращаться в суд.