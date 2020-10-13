Почему укачивает в авто и как это предотвратить? 

Если вспомнить первую поездку в автомобиле, для большей части людей такие воспоминания будут неприятными. Причиной этому становится тошнота и недомогание, испытываемые в пути. Это явление называется морской болезнью. Но подобная реакция возникает не у всех. Некоторые нормально чувствуют себя с детства даже при полетах на самолете или движении на других видах транспорта, другим же становится плохо сразу после того, как транспортное средство начнет движение. Что же является этому причиной и как предотвратить укачивание во время поездки в автомобиле? Тошнота возникает при укачивании. Недомогание же — следствие несоответствия информации, получаемой мозгом, и информации, получаемой телом. Почему появляется тошнота? Причиной является то, что тошнота представляет собой защитную реакцию человеческого организма. Те сигналы противоречивого характера, которые поступают от органов чувств, заставляют мозг считать, что организм находится под воздействием отравляющих веществ и демонстрировать соответствующие реакции на эти симптомы. Итогом становится организация организмом действий, обязательно связанных со рвотой. Это дает возможность организму произвести очистку от попавших в него отравляющих веществ.

Несмотря на то, что чаще всего, такое происходит во время поездок на транспорте, в момент наступления ситуации, это мало кого интересует. Единственным желанием человека в этот момент становится наступление у него нормального состояния и возвращение к привычной жизни. Все, что для этого требуется — научиться управлять морской болезнью при поездке на любых видах транспорта.

Подготовка к поездке. Перед тем, как отправиться в дорогу, следует проявить особое внимание к собственному здоровью. Стоит быть внимательным к тому, какую еду и питье вы употребляете накануне выезда. Важным моментом становится не отправляться в путешествие на голодный желудок. Помощником в этом станет любая еда с низким содержанием жира. Изменения в организме, причиной которых становится употребление жира и жирных веществ, могут сделать только хуже и обязательно поспособствуют развитию тошноты. В поездку следует взять с собой нужное количество еды, чтобы иметь возможность перекусить через каждые несколько часов.

Не употреблять жирную и острую еду;

Не употреблять чрезмерное количество пищи;

Пить как можно больше воды;

Предотвратить возникновение ощущения тошноты могут помочь сухое печенье типа крекер, или же отдельные газированные напитки;

В ходе поездки употреблять пищу следует небольшими порциями, чтобы избежать перегруза желудка;

Хорошо отдохнуть перед поездкой. Недостаток сна может стать причиной плохого состояния, а произойдет это на порядок быстрее, чем в состоянии бодрости;

Сделать запас продуктов, предотвращающих тошноту. Сюда может относиться имбирь, мята, или же специальные таблетки, которые можно приобрести в аптеке. Основные правила. Для того, чтобы предотвратить возникновение морской болезни, страдающим подобным недугом следует обратить внимание на такие правила:

Выбор места в транспорте. Далеко не все места в транспорте одинаковые. В самолете стоит выбирать место ближе к крылу. На корабле лучшим местом станут нижние палубы. А в машине самое безопасное место — это кресло водителя, поскольку его мозг осуществляет подачу команд для управления машиной и имеет возможность предсказания движения. Если возможности заменить водителя у вас нет, в качестве пассажира лучше всего сесть на переднее кресло.

Итог. Проявления морской болезни — нормальные явления с точки зрения человеческой физиологии. Но выполнение нескольких мер по их предотвращению не позволят испортить запланированную поездку.