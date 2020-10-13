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Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору 

Car.ru 48 минут назад
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору
Фото: Car.ru
Обновленные ПДД получат больший список неисправностей, не позволяющий эксплуатировать транспортное средство. Будет иметь место запрет на применение шин не по сезону.
Автомобилистам запрещено ездить в случае нерабочих омывателей автокорректоров фар, негерметичной системы рулевого гидроусилителя, отсутствия противосолнечных козырьков, нештатных ламп, установленных в фарах.
Также будут изменены требования к тонировке. На сегодняшний день допустимый показатель светопропускания передних стекол достигает не меньше 75 процентов. Согласно новым требованиям этот уровень составит не меньше 70%.
Согласно новым правилам, инспекторы ДПС имеют право останавливать транспортные средства, имеющие явные неисправности либо повреждения. Ещё остановке подлежат машины, участвовавшие в авариях. Также могут, имеют место ориентировки по ДТП и угонам. Ещё данное право даётся инспекторам ДПС в случае организованных рейдов.
Стоит отметить, что для подтверждения подозрений по видимым неисправностям, представители правопорядка должны обладать специальными средствами измерения, а также иногда знаниями автомобильного инженера.
Многие задаются вопросом, что делать, если инспекторы угрожают отправить машину на штрафстоянку по причине очень большого люфта руля либо неисправностей тормозов.
Специалисты отмечают, что водитель должен напомнить сотруднику полиции, что это является только его предположением, требующим подкрепления результатов технической экспертизы.
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Бортжурнал , ГИБДД
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