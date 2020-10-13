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Появилась карта пропавших автомобилей 

Car.ru 3 часа назад
Появилась карта пропавших автомобилей
Фото: Car.ru
Стоимость некоторых автомобилей, отмеченных на этой уникальной карте, превышает сотню миллионов долларов. Всего пока что отмечено лишь 20 автомобилей. Местоположение двух из них известно, однако, достать их не представляется возможным.
Некоторые из этих автомобилей знакомы многим. К примеру, Porsche 550. Карта была составлена компанией Car Leasing. Ей также было отмечено последнее известное местоположение некоторых авто, дабы дать искателям приключений шанс найти их.
Большая часть из пропавших автомобилей, скорее всего, в данный момент находится на территории США, а именно в восточной части. Среди них есть концепт кары GM, которые должны были быть уничтожены после выставок, однако, нигде нет записей о проведённой утилизации. Не исключается вариант, что они были украдены.
Самый известный пропавший автомобиль — Aston Martin DB5. Именно он снимался в фильме «Голдфингер». Последние данные о его местоположении поступали в 1997. Ходят слухи, что в настоящее время его видели на Ближнем Востоке, однако, никаких подтверждений этим словам нет.
Утерянным автомобилем, но который всё ещё возможно достать, является Chrysler Norseman, который затонул в 1956 у побережья штата Массачусетс. Глубина, на которой сейчас находится авто, составляет всего 50 метров.
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Бортжурнал , Aston Martin , Chrysler , Porsche , Aston Martin DB5
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