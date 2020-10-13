Как компании экономят при производстве автомобилей 

Приобретение автомобиля — процесс, который заставляет переживать. Когда обращаешься на вторичный рынок, в голове возникают мысли о качестве транспорта и честности продавца. А вот при покупке авто в салоне, почему-то никто не думает о том, что через пару лет машина выйдет из строя.

Все мы привыкли полагаться на добросовестность производителя. Поэтому в голове всегда есть убеждение — если берешь автомобиль в дилерском центре, значит он не будет доставлять никаких трудностей ближайшие несколько лет. Безусловно, такие случаи есть, когда с первыми проблемами автовладелец сталкивается через 3-4 года. Однако, без отрицательной статистики никуда. Очень часто автопроизводители при сборке машин сильно экономят на материалах, что приводит к необходимости проведения капитального ремонта.

Блоки цилиндровый из алюминия без гильз. Компании начали вносить изменения и в силовые установки. Например, еще некоторое время назад статус стандартного мотора носил элемент, при изготовлении которого применяли чугунные гильзы. Когда эти элементы изнашивались в процессе эксплуатации, их просто заменяли на новые, вместе с поршневой. Последние годы в автомобилях чаще всего можно встретить полностью алюминиевые блоки без гильз. Для того, чтобы провести ремонт, владельцу приходится растачивать блок до последующего размера и дополнительно заменять поршневую. Среди плюсов можно выделить то, что такой мотор является более легким, а теплоотвод от блока выше. Кроме того, коэффициент расширения элементов одинаковый, так как все они изготовлены из одного материала.

Citroen, Отсутствует гидрокомпенсатор. Чтобы сэкономить на производстве, специалисты не устанавливают в силовые установки гидрокомпенсаторы. В итоге автовладелец должен чаще проводить регулировку клапанов. Валы привода колес не разбираются. Те водители, которые обожают самостоятельно разбирать и смазывать валы, могут сильно огорчиться, ведь сегодня производители применяют неразборную конструкцию. В результате нельзя будет самостоятельно обслуживать этот механизм, что отнимает лишние деньги. Тормозной диск собран со ступицей. На автомобилях Peugeot Chevrolet можно увидеть тормозной диск в сборе со ступицей. Если произойдет поломка, придется заменять элемент полностью — это сильно бьет по карману. Нельзя регулировать углы постановки передних колес. Многие автомобили с системой переднего привода не оснащаются регулировкой постановки передних колес. Вся настройка состоит из проверки и регулировки схождения. Производители заявляют, что так геометрия кузова становится более точной, но, на самом деле, это банальная экономия при сборке.

Фары включаются подрулевыми переключателями. Очень часто в современных автомобилях можно встретить конструкцию включения фар подрулевыми переключателями без реле. В результате, уже на пробеге в 6 000 км начинают выгорать контакты. Однако, у этого факта есть и положительная сторона — снижаются потери в цепи, благодаря тому, что сокращается число подключенных элементов. Силовой брус приваривается к кузову. У многих автомобилей из бюджетного сегмента силовой брус, находящийся под бампером, приваривается прямо к кузову, а не прикручивается болтами. Благодаря этому, конструкция стала более дешевой, но при повреждении ее просто нельзя отремонтировать.

Итог. Многие автопроизводители сегодня экономят во время сборки автомобилей. Из-за этого владельцы машин могут сталкиваться с некоторыми трудностями при проведении ремонта.