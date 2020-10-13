В России могут появиться квадратные светофоры 

Во всех регионах России могут появиться новые светофоры, главным отличием которых станет не круглая, а квадратная форма.

Светофоры на протяжении продолжительного времени пользуются популярностью, так как позволяют значительно упростить процедуру дорожного регулирования. Существуют различные виды светофоров, но все же, самым популярным является оборудование с круглым очертанием.

Причины появления квадратных светофоров. Основной причиной того, что светофоры могут заменить на квадратные, становится их лучшая видимость. Предполагается, что водителям и пешеходам будет гораздо лучше рассматривать такие светофоры и своевременно распознавать показанный знак, говорящий о том, какие действия нужно предпринять.

Разработка. Сотрудники российского экспертного центра уже завершили разработку таких вариантов светофора, которые в ближайшее время начнут появляться в крупных городах страны. Световые деления квадратной формы это единственное необычное решение, которое смогут наблюдать автомобилисты. Главный принцип работы светофора остается неизменным, поэтому сориентироваться будет крайне легко и просто.

Первые экспериментальные модели будут установлены на улицах столицы и только после того, как оборудование пройдет ряд испытаний и исследований, можно будет говорить про его дальнейшее развитие в стране и замену старых, привычных светофоров.

Если рассматривать современные модели, которые устанавливаются повсеместно, то их можно будет просто встраивать в квадратный корпус, делая еще более эффективными для водителей и пешеходов.

Видимость. Как показывает практика, большинство аварийных ситуаций, случающихся на светофорах, происходит из-за того, что водители не своевременно заметили тот или иной сигнал. Именно для улучшения видимости были разработаны новые модели, которые действительно отчетливо видно даже с большого расстояния.

Экспериментальная установка подобного оборудования в разных городах даст возможность понять их фактическую эффективность, которая играет крайне важную роль в существенном сокращение количества возникающих дорожно-транспортных происшествий.

Заключение. Новые светофоры должны будут повлиять на улучшение безопасности, которая играет важную роль для успешного развития государства в целом. Создание подобных светофоров говорит лишь о том, что для водителей делают все, чтобы они могли безаварийно и с комфортом эксплуатировать свои автомобили ежедневно.

Напомним, что по такому же экспериментальному принципу проверяли и вафельную разметку, которую сейчас можно увидеть во многих крупных городах. Схема разлиновки улиц доказала свою эффективность и поэтому была принята. Разработчики не сомневаются, что с квадратными светофорами будет то же самое и в ближайшее время они появятся на улицах российских городов.