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Кроссоверы с отличной динамикой 

Car.ru 10 часов назад
Кроссоверы с отличной динамикой
Фото: Car.ru
Сегодня основным показателем мощности и производительности транспортного средства является время, за которое автомобиль может доходить до отметки в 100 км/ч. Многие полагают, что хорошей динамикой отличаются только маленькие машины. Однако даже внедорожник может показывать быстрый разгон наряду с хорошей проходимостью.
KIA Sportage. Компактный кросс из Кореи, который вышел на рынок в 1992 году. Сейчас компания производит уже четвертое поколение, которое получило высокую оценку на краш-тесте Euro NCAP. Что касается габаритов, длина модели достигает 448 см, ширина 185.5 см, высота 164.5 см. Под капотом установлен бензиновый мотор, мощностью 177 л.с., способный разгонять автомобиль до 100 км/ч за 9.1 секунды. У дилеров предлагается и дизельный вариант на 185 л.с. До сотки он доходит за 9.5 секунд.
Mazda CX-5. Кроссовер, который сочетает в себе компактность и комфорт, несколько раз получал награду «Автомобиль года» в Японии. Стильный дизайн дополняется улучшенными эргономическими свойствами. Силовые установки этой модели могут похвастаться хорошими показателями разгона. Например, мотор на 194 л.с. позволяет развивать 100 км/ч за 9 секунд. А дизельный двигатель, мощностью 175 л.с. способен делать это за 9.4 секунд.
Toyota RAV4. Габаритный и вместительный кроссовер производитель из Японии выпускает с 1994 года. Он обозначался, как автомобиль для молодого поколения. Уже сейчас с конвейера сходят экземпляры пятого поколения. В просторном салоне имеется отделка из материала высокого класса, в багажник может умещаться 580 литров груза. Колесная база достигает 269 см, дорожный просвет — 19.5 см, а масса — 1715 кг. В качестве силовой установки применен мотор на 2.5 литра, мощность которого составляет 199 л.с. До отметки в 100 км/ч он разгоняется за 8.5 секунд.
Citroen C5 Aircross. Кросс из Франции, который носит статус первой модели компании, оснащенной гибридной силовой установкой. Он может похвастаться целым рядом преимуществ — уютный салон, много отделений для хранения вещей, подсветка, высокое качество отделки. В процессе создания производитель предусмотрел шасси с амортизаторами и буферами. Водитель может пользоваться набором ассистентов. До отметки в 100 км/ч автомобиль доходит за 8.6 секунд.
Honda CR-V. Модель, которая имеет отменную маневренность и динамику. Владелец может чувствовать себя уверенно на дороге в любых ситуациях. Кроссовер из Японии предназначен для активного отдыха, а пятое поколение успело получить 5 звезд на краш-тесте Euro NCAP. Уже в базовой комплектации предлагается комплект подушек безопасности, климатическая система, круиз-контроль и парктроник. В салоне очень много пространства, багажник может вмещать габаритный груз. Среди опций выделяется подогрев рулевого колеса и заднего ряда сидений. Оснащается модель мотором на 2.4 литра, который может развивать до 186 л.с. До отметки в 100 км/ч он доходит за 10.2 секунды.
Mitsubishi Outlander. Компания из Японии выпускает этот автомобиль с 2001 года. Что касается габаритов транспорта, длина составляет 465.5 см, ширина — 180 см, высота — 168 см, дорожный просвет — 21.5 см. В базовом исполнении есть современные ремни безопасности, различные датчики и системы ABS и EBD. До скорости в 100 км/ч машина может доходить за 8.5 секунды.
Peugeot 3008. Кросс с компактными габаритами выходит на рынок с 2009 года. Он уже успел пройти независимый краш-тест Euro NCAP, на котором заработал 5 звезд. В 2010 получил статус автомобиля Великобритании. Модель имеет запоминающийся дизайн — необычная оптика, габаритная решетка радиатора и хромированный декор. Время разгона до 100 км/ч составляет 8.9 секунды.
Hyundai Tucson. Компактный внедорожник, который каждый год входит в рейтинг лучших автомобилей в своем сегменте в России. Сдержанный внешний вид сочетается с комфортом и огромным набором регулировок. При отделке салона применялись материалы высокого качества. Большая доля приходится на мягкий пластик, но есть вставки из кожи. Под капотом установлен двигатель на 2.4 литра, который обеспечивает разгон до сотки за 9.6 секунды.
Nissan Qashqai. Автомобиль, который может похвастаться небольшими габаритами и повышенным уровнем безопасности. В 2014 году он был признан лучшим по тесту Euro NCAP. Длина машины достигает 437.7 см, ширина — 183.7 см, высота — 159.5 см, дорожный просвет — 20 см. До 100 км/ч она способна разгоняться всего за 8.9 секунды.
Renault Arkana. Представитель Франции, который вышел на рынок в 2019 году. Новинка отличается элегантным дизайном, благодаря необычным фарам — они оснащены светодиодными полосами. По стандартам Европы кроссовер имеет строгий внешний вид и высокий дорожный просвет — свыше 20 см. До отметки в 100 км/ч он доходит за 10.2 секунды.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia Sportage , Citroen , Kia , Citroen C5 AirCross , Nissan Qashqai , Peugeot , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Renault , Honda , Citroen C5 , Honda CR-V , Mitsubishi , Peugeot 3008 , Hyundai Tucson , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4
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