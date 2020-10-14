Что будет, если в машину ударит молния? 

Не исключено, что во время грозы в автомобиль может ударить молния.

Все дело в том, что на пустой трассе даже полутораметровый металлический элемент выполняет роль молниеотвода. Оказавшись во время грозы в движущимся автомобилей лучше всего снизить скорость, а если есть такая возможность то можно и вовсе, остановится в низине и переждать непогоду.

Металл является хорошим проводником электроэнергии, а напряжение создается колоссальное. Но есть такая волшебная вещь, как «клетка Фарадея». Это своеобразная конструкция, защищающая человека, направляя электрический разряд через себя в землю. А автомобиль (если это не кабриолет, конечно) та же клетка Фарадея. В данном случае сквозь кузов молния просто уходит в землю, не трогая водителя или пассажиров.

Таким образом, в машине люди не пострадают, но вот сам автомобиль получит увечья. Так, например, будет испорчено лакокрасочное покрытие, которое придется восстанавливать.

Находится в грозу рядом с автомобилем действительно опасно. Все дело в том, что попадая в метал молния может рикошетом ударить и в человека, находящегося рядом — смертельно ранить его или нанести серьезный вред здоровью. Именно поэтому начавшуюся грозу лучше всего пережидать именно в машине, а не пытаться выступать в роли героя и совершать необдуманные опасные поступки.