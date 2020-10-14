Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если в машину ударит молния? 

Car.ru 8 часов назад
Что будет, если в машину ударит молния?
Фото: car.ru
Не исключено, что во время грозы в автомобиль может ударить молния.
Все дело в том, что на пустой трассе даже полутораметровый металлический элемент выполняет роль молниеотвода. Оказавшись во время грозы в движущимся автомобилей лучше всего снизить скорость, а если есть такая возможность то можно и вовсе, остановится в низине и переждать непогоду.
Металл является хорошим проводником электроэнергии, а напряжение создается колоссальное. Но есть такая волшебная вещь, как «клетка Фарадея». Это своеобразная конструкция, защищающая человека, направляя электрический разряд через себя в землю. А автомобиль (если это не кабриолет, конечно) та же клетка Фарадея. В данном случае сквозь кузов молния просто уходит в землю, не трогая водителя или пассажиров.
Таким образом, в машине люди не пострадают, но вот сам автомобиль получит увечья. Так, например, будет испорчено лакокрасочное покрытие, которое придется восстанавливать.
Находится в грозу рядом с автомобилем действительно опасно. Все дело в том, что попадая в метал молния может рикошетом ударить и в человека, находящегося рядом — смертельно ранить его или нанести серьезный вред здоровью. Именно поэтому начавшуюся грозу лучше всего пережидать именно в машине, а не пытаться выступать в роли героя и совершать необдуманные опасные поступки.
Видео дня. Превышение скорости в пробке: курьезные штрафы от ГИБДД
Car.ru: последние новости
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору Как компании экономят при производстве автомобилей Как компании экономят при производстве автомобилей Как парковаться по правилу “двух пальцев”? Как парковаться по правилу “двух пальцев”?
Комментарии 1
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как компании экономят при производстве автомобилей
Как компании экономят при производстве автомобилей
Что произойдет с авто из-за бензинового «голода»?
Что произойдет с авто из-за бензинового «голода»?
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору
Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору
Почему машину ведёт в сторону на большой скорости
Почему машину ведёт в сторону на большой скорости
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение