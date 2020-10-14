Как парковаться по правилу «двух пальцев»? 

Среди наиболее важных маневров, которыми должен овладеть начинающий водитель, можно назвать парковку. Ведь не все автомобили оснащены парковочными датчиками или системами автоматической парковки.

Поэтому нужно выработать в себе навыки, которые позволят чувствовать габариты машины. Для безопасной парковки, опытные автолюбители советуют использовать правило "двух пальцев". Как это работает? Давайте разбираться.

Когда новичок паркует свой автомобиль, ему бывает сложно определиться, где то допустимое расстояние, соблюдая которое мы сможем обеспечить себе безопасный выезд в будущем и не создадим проблем другим машинам. Приближаясь во время парковки к впереди стоящему авто, следует остановиться, когда между кромкой капота вашей машины и бампером впереди стоящей, останется расстояние на два пальца. Смотреть нужно с кресла водителя, выставив немного вперед правую руку. Ваш указательный палец должен "касаться" капота, а большой — бампера другой машины.

Car.ru

В реальности вы остановите свой автомобиль на расстоянии 1-1,5 метров. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы потом без проблем покинуть парковку.