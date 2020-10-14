Двухлетние авто уже стоят дороже, чем новые в 2018 году

Продолжительная девальвация рубля и режим самоизоляции привели к тому, что производители вынуждены постоянно повышать цены на свои новые модели. Вместе с ними дороже становятся и модели на вторичном рынке, теперь они обходятся в сумму дороже, чем в 2018 году можно было купить совершенно новые.

К примеру, два года назад новый Renault Duster можно было приобрести по цене в 810 тысяч рублей. Сегодня же Toyota Camry и Volkswagen Tiguan с двухлетним пробегом можно присмотреть по цене чуть более 2 миллионов рублей, это в два раза дороже, чем когда они были в новом состоянии два года назад.

В среднем за подержанный автомобиль сейчас просят около 756 тысяч рублей, в сравнении с майскими ценниками стоимость выросла на 7%, отмечают автоэксперты. В то же время специалисты отметили, что тенденция роста цен на вторичном рынке продолжится, до конца года они могут увеличиться еще на 8-10%. Таким образом, в сравнении с 2018 годом цены заметно увеличатся.