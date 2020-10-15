Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД

Нередко, при остановке сотрудниками ДПС водителя, ему начинают задавать провокационные вопросы, на которые могут правильно ответить далеко не все автомобилисты.

«А что говорится в ПДД по поводу » Задавая подобный вопрос, сотрудник ДПС пытается убить сразу двух зайцев. В первую очередь, водителю пытаются навязать, что он находится на экзамене в школе обучения вождению. Если же водитель не возражает примерить на себя роль «студента», то спор с «преподавателем» приобретает бессмысленный оттенок, поскольку тот все равно обладает большими знаниями. Вторым моментом становится то, что услышанный ответ может дать работникам ГИБДД предположение о том, на сколько хорошо водитель осведомлен в законодательстве.

Отвечать в такой ситуации следует, что вы не находитесь на экзамене и в законе не прописано, что сотрудник ДПС имеет право задавать такие вопросы.

«Пили ли вы вчера?» Этот вопрос напрямую преследует единственную цель - застать водителя врасплох. Ожидая ответа, сотрудник ДПС будет не только давать собственную оценку его содержанию, но и поведению водителя в этот момент. Если тот даже немного выпил перед поездкой, то, несомненно, будет испытывать чувство вины. Наиболее явными признаками этого станут «бегающие» глаза, покраснение щек, не всегда уместный смех. Несмотря на то, что водители могут реагировать по-разному, для опытного работника ГИБДД не представляет труда определить виновного.

От того, как водитель отреагирует на столь провокационный вопрос, будет зависеть дальнейшее поведение сотрудника полиции. Одного водителя он может отпустить, а другому сделать предложение о прохождении тестирования на месте, с использованием алкотестера. Отказ от него будет причиной наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до 2 лет, согласно статье 12.26 КоАП.

Наиболее оптимальным ответом будет «нет», а положительного ответа не стоит давать даже в шутку, так как реакция сотрудника полиции будет непредсказуемой, можно нажить себе проблемы.

Вопрос о месте работы. Уместным такой вопрос от сотрудника ГИБДД будет только в одном случае - при составлении протокола об административном правонарушении. Но иногда подобный вопрос задается водителю еще во время осуществления проверки документов на машину.

Делается это не просто из интереса, а с целью как можно больше узнать о водителе, с кем инспектору приходится иметь дело. Каким образом будет использована эта информация, зависит уже от порядочности самого сотрудника. Иногда он может и простить водителя, если поймет, что перед ним обычный рабочий, для которого эти 500 рублей имеют значение.

Но иногда при встрече с нечистым на руку гаишником результатом может стать попытка «развести» человека на дачу взятки. Самой подходящей категорией для этого становятся люди, работа которых связана с машиной, так как они могут пойти на многое, лишь бы сохранить водительские документы.