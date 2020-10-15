Что делать, если автомобиль повредили во дворе 

В крупном городе у автовладельцев особенно актуальный вопрос — где хранить личный транспорт. Некоторые могут себе позволить платную парковку, а что остается другим? Только хранить машины во дворе. Именно поэтому, каждый автовладелец подвержен риску повреждения автомобиля.

Представим ситуацию — выходишь утром во двор и видишь на автомобиле вмятину или царапину. Не все знают, как поступать в таком случае. Первое правило — не впадать в панику. Согласно Правилам дорожного движения, повреждение транспортного средства при взаимодействии с другим ТС, можно расценивать как ДТП, поэтому необходимо следовать четким рекомендациям.

Что делать при обнаружении повреждений. Повредить личный транспорт можно где угодно. Например, можно припарковать машину во дворе или возле магазина, отлучиться буквально на 15 минут, а потом обнаружить свежую царапину или вмятину на кузове. При таких обстоятельствах главное — не покидать место дорожно-транспортного происшествия. Однако, если автомобиль был поврежден не транспортом, а человеком, это не будет расцениваться как ДТП. Если оставить место происшествия, можно получить следующие виды наказаний: административный арест на 15 суток;

лишение водительского удостоверения до 1.5 лет;

самостоятельная компенсация материального ущерба. Повредить личный транспорт можно где угодно. Например, можно припарковать машину во дворе или возле магазина, отлучиться буквально на 15 минут, а потом обнаружить свежую царапину или вмятину на кузове. При таких обстоятельствах главное — не покидать место дорожно-транспортного происшествия. Однако, если автомобиль был поврежден не транспортом, а человеком, это не будет расцениваться как ДТП. Если оставить место происшествия, можно получить следующие виды наказаний:

Если на кузове обнаружился дефект, первым делом необходимо вызвать сотрудников полиции. Они зафиксируют повреждения, а владелец сможет подать документы на получение компенсации за нанесенный ущерб. Пока сотрудники находятся в дороге, можно найти пару свидетелей, которые проведут осмотр повреждений. Это очень важный шаг, так как иногда требуются дополнительные свидетельские показания. После этого необходимо зафиксировать дефекты при помощи камеры на телефоне.

Как можно получить компенсацию. Заметим, что сегодня существует несколько способов для исполнения данной процедуры. Например, получить выплату можно от виновника дорожно-транспортного происшествия, если вы видели как он поцарапал автомобиль. В таком случае лучше сразу брать в руки телефон и снимать происходящее на камеру. Даже если водитель уедет с места ДТП, его потом можно будет вычислить по номерам.

Если виновник остался на месте и полностью признает свою вину, компенсацию можно получить прямо от него. При этом, можно обойтись без вызова сотрудников ГИБДД . Такая схема работает, когда стоимость повреждений не так высока и стороны могут мирно договориться на месте.

Если дефекты серьезные и виновник не хочет выплачивать компенсацию, нужно вызывать сотрудников ГИБДД, фиксировать происходящее, а после получать выплату от страховой компании. Если имеется оформленный полис КАСКО, процесс становится более простым.

Как найти виновного. Многие полагают, что найти скрывшегося с места ДТП водителя очень трудно. Конечно, все зависит от обстоятельств и от местности, но, фактически, это возможно. Первым делом нужно осмотреть обстановку. Быть может на соседних машинах установлен видеорегистратор, который может помочь в поисках. Во многих жилых дворах сегодня стоят камеры, поэтому записями с них тоже можно воспользоваться. Все другие ситуации — поле работы для сотрудников ГИБДД. Самостоятельно можно только опросить ближайшие сервисы, может кто-то проводил косметический ремонт в последнее время и прочее.