Мифы о ремне безопасности в автомобиле 

Ремень безопасности — элемент, который есть в каждом автомобиле. Он необходим для того, чтобы уберегать водителя и пассажиров во время ДТП. Однако не все привыкли им пользоваться, а в качестве оправданий приводят мифы, которые не соответствуют действительности.

Аналитики сообщают, что ремень безопасности позволяет снизить риск гибели и получения тяжелых травм:

при лобовом столкновении в 2,5 раза;

при боковом столкновении в 1,8 раза;

при опрокидывании в 5 раз.

Кроме того, проанализировав 100 000 летальных ДТП, удалось установить, что 80% пассажиров на переднем сиденье могли бы выжить, если бы были пристегнуты во время движения ремнем.

Теперь рассмотрим 7 мифов о ремнях, которые распространились в кругу автовладельцев.

Они неудобные. Удобство можно назвать субъективным понятием. Если человек с детства привык пристегиваться ремнем, во взрослом возрасте ему никак не будет мешать этот элемент. Заметим, что привычка пристегиваться начинает вырабатываться через 3-8 месяцев. Про неудобство ремня могут говорить только те люди, которые никогда либо изредка его применяют.

Если есть подушки безопасности, ремни не нужны. Подушка безопасности и ремень никак не могут заменять друг друга. Оба элемента входят в общую систему, которая повышает безопасность во время движения. Как правило, при возникновении аварии, большую роль играет срабатывание и ремня, и подушек безопасности.

С ним нельзя будет выбраться из тонущего или горящего авто. Заметим, что такое действительно может произойти. И объясняется это заклиниванием механизма. Однако вероятность такого — один случай на несколько сотен тысяч.

Во время аварии лучше, чтобы человека выкинуло. Практика показывает, что у водителя или пассажира, который во время дорожно-транспортного происшествия от сильного удара вылетает из салона, нет никакого шанса на выживание.

При аварии может нанести травмы. Этот элемент так долго создавался и разрабатывался не для того, чтобы вредить людям. Есть только один вид травм, который можно получить от ремня безопасности — повреждение в шейном отделе позвоночника. Происходит это из-за того, что тело резко тормозит в тот момент, когда движется по инерции вперед. По статистике, более подвержены такой травме женщины, так как у них недостаточно развиты мышцы в этих местах.

Можно не пользоваться на низкой скорости. Если даже столкнуться с чем-то при скорости 30 км/ч, вполне возможно получить травму. Особенно, если это будет не лобовое, а боковое столкновение, когда человека откинет в сторону приборной панели.

На заднем ряду они не нужны. Очень большое заблуждение, так как при лобовом столкновении более подвержены риску те люди, которые сидят сзади. Травму можно получить, просто ударившись о подголовник передних кресел.