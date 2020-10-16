Самый продаваемый в США автомобиль оказался самым угоняемым

Среди моделей F-Series, сходящей с конвейеров американской автомобилестроительной компании Ford, на рынке США уже более четырёх десятков лет самым продаваемым считается пикап F-150. В минувшем году это авто оказалось лидером и среди самых угоняемых в стране.

Как сообщают западные источники, в прошлом году на территории разных штатов было угнано чуть более 38,9 тыс. автомобилей Ford F-150. Таким образом этот пикап стал не только лидером продаж в F-Series, а эту позицию он удерживает уже 43 года, но и самым популярным у американских угонщиков автомобилем.