Самый продаваемый в США автомобиль оказался самым угоняемым

Среди моделей F-Series, сходящей с конвейеров американской автомобилестроительной компании Ford, на рынке США уже более четырёх десятков лет самым продаваемым считается пикап F-150. В минувшем году это авто оказалось лидером и среди самых угоняемых в стране.
Как сообщают западные источники, в прошлом году на территории разных штатов было угнано чуть более 38,9 тыс. автомобилей Ford F-150. Таким образом этот пикап стал не только лидером продаж в F-Series, а эту позицию он удерживает уже 43 года, но и самым популярным у американских угонщиков автомобилем.
Второе место среди чаще всего угоняемых машин занимает японская Honda Civic. За 2019 год полицейскими зафиксировано больше 33,2 случаев краж данной модели, а вот годом ранее Civic была самой угоняемой машиной в США (38,4 тыс.). Замыкает тройку наиболее интересующих угонщиков автомобилей Chevrolet Silverado (32,58 тыс.).
В список самых угоняемых вошли ещё 7 авто, но, кстати, среди них нет ни одного, выпущенного европейским брендом. В основном воров интересуют японские и американские машины, такие как: Honda CR-V и Accord, GMC Sierra, Toyota Camry и Corolla, Dodge RAM и Nissan Altima.