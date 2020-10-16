Зачем в асфальте делают круглые отверстия? 

Иногда на асфальте можно обнаружить круглые отверстия. Сперва можно подумать, что это обычные дырки, но они имеют такие идеальные формы, что сразу возникают сомнения. Они не отличаются большими размерами, поэтому не приносят никакого дискомфорта во время движения. Отверстия могут сохраняться на дорожном покрытии очень долго. И тут у многих возникает вполне логичный вопрос — для чего вообще они предусмотрены?

Как правило, подобные элементы можно встретить на асфальте, который только что уложили или отремонтировали. Не все знают, но они предназначены для того, чтобы просмотреть и оценить качество произведенной работы. Заметим, что в России действуют стандарты, согласно которым, толщина дорожного покрытия должна достигать определенного значения. Проверить это на глаз нельзя никак. Поэтому специалисты придумали отдельный прибор, при помощи которого вынимается кусочек дорожного полотна. После этого остается только измерить его показатели и сравнить с рекомендованными.

Интересно, что после такой проверки все отверстия должны заделываться. Однако рабочие могут лениться или просто экономить материалы, поэтому часто такие дырки могут пробыть на дороге до нового ремонта. Это влечет за собой целый ряд неприятных последствий. Отверстия негативно сказываются на состоянии дорожного покрытия. В весенний и осенний период туда начинает попадать вода, которая зимой может замерзнуть. Кто учил физику, знает, что при замерзании вода, которая переходит в состояние льда, начинает расширяться. Поэтому уже после первого сезона на месте таких дырок может появиться довольно крупная яма. Как итог — асфальт не может прослужить тот срок, который отображен в документации и плане.

Очень негативно о таком элементе на дороге отзываются владельцы электрических самокатов. Заметим, что для автомобильных колес такая дырка не представляет никакой опасности, но для маленьких ситуация переворачивается кардинальным образом. Очень часто такие отверстия могут заливаться водой или забиваться грязью. В итоге его можно просто не заметить и угодить колесом прямо внутрь. Далее все стандартно — человек может получить серьезные травмы.