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Cadillac представил самую быструю в мире адаптивную подвеску 

Motor.ru 3 часа назад
Cadillac представил самую быструю в мире адаптивную подвеску
Фото: Motor.ru
Американский Cadillac представил адаптивную подвеску Magnetic Ride Control четвертого поколения. В компании говорят о ней как о самом серьезном обновлении технологии с момента дебюта на седане Seville STS в 2002 году, а также называют самой быстрой в мире — по сравнению с предшественником, скорость реакций увеличилась на 45 процентов.
В MagneRide 4.0, как и в предыдущих генерациях, используют амортизаторы со встроенными в шток двойными электромагнитными катушками. Они действуют на находящуюся в рабочей камере магнитореологическую жидкость, которая в присутствии магнитного поля способна практически мгновенно менять уровень вязкости, зажимая подвеску.
Оптимальный уровень демпфирование для каждой из четырёх стоек определяют с помощью встроенных в ступицу датчиков вертикальных ускорений: они работают в четыре раза быстрее и «срисовывают» дорогу до тысячи раз в секунду. За перемещениями кузова относительно колеса при резких торможениях и в поворотах следит инерциальный измерительный блок.
В четвертой итерации MagneRide также переписан управляющий софт и заменено «железо», уменьшено внутренне трение (производитель говорит об эффекте «нулевого демпфирования»), а разница между разными ездовыми режимами сделана более явной. Плюс добавлены вторичные температурные карты, позволившие компенсировать изменения температуры жидкости в амортизаторе для более стабильной их работы, особенно во время динамичного вождения.
Подвеска MagneRide 4.0 войдет в стандартное оснащение «заряженных» седанов CT4-V (только для версии с задним приводом) и CT5-V. Седан CT5 Sport получит её за доплату в составе пакета V Performance. Также адаптивные стойки будут ставить на Escalade в исполнениях Sport и Platinum.
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Бортжурнал , Cadillac
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