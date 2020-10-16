В Европе распродают остатки новых Lada

«АвтоВАЗ» прекратил поставки новых автомобилей Lada в Европу ещё в 2019 году, однако местные дилеры по-прежнему распродают остатки. По данным ACEA, с января по сентябрь 2020 года европейцы купили 1811 машин российской марки — это на 54 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре в Европе продали 62 новых «Лады», что на 71,1 процент меньше прошлогоднего результата. Можно предположить, что в ближайшие месяцы запасы европейских дилеров подойдут к концу. При этом продажи Lada находятся примерно на одном уровне с другим брендом, входящим в состав Renault Group, — Alpine. В первый месяц осени европейцы купили 61 автомобиль (-26,5 процента), а за восемь месяцев — 726 экземпляров (‐78,1 процента).

И если с завершением поставок Lada Vesta и Granta европейцы смирились, то уход внедорожника Lada 4x4 стал для поклонников утилитарной модели настоящей трагедией. Они выпустили несколько петиций с требованием возобновить продажи 4x4 в Европе.

Первая петиция, автором которой стал житель Мальты Освальд Галеа, не набрала большого количества подписей. Зато под документом, опубликованным руководителем немецкой компании Lada Deutschland Дитером Трзаской, подписалось более тысячи человек.

Всего с января по сентябрь в Европе зарегистрировали семь миллионов новых автомобилей, что на 28,8 процента меньше результата прошлого года. А по итогам сентября продажи выросли на 3,1 процента, до 933 987 штук.