Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» больше не поставляет автомобили на европейский рынок 

Motor.ru и ещё 1 6 часов назад
В Европе распродают остатки новых Lada
Фото: © Lada
«АвтоВАЗ» прекратил поставки новых автомобилей Lada в Европу ещё в 2019 году, однако местные дилеры по-прежнему распродают остатки. По данным ACEA, с января по сентябрь 2020 года европейцы купили 1811 машин российской марки — это на 54 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сентябре в Европе продали 62 новых «Лады», что на 71,1 процент меньше прошлогоднего результата. Можно предположить, что в ближайшие месяцы запасы европейских дилеров подойдут к концу. При этом продажи Lada находятся примерно на одном уровне с другим брендом, входящим в состав Renault Group, — Alpine. В первый месяц осени европейцы купили 61 автомобиль (-26,5 процента), а за восемь месяцев — 726 экземпляров (‐78,1 процента).
И если с завершением поставок Lada Vesta и Granta европейцы смирились, то уход внедорожника Lada 4x4 стал для поклонников утилитарной модели настоящей трагедией. Они выпустили несколько петиций с требованием возобновить продажи 4x4 в Европе.
Первая петиция, автором которой стал житель Мальты Освальд Галеа, не набрала большого количества подписей. Зато под документом, опубликованным руководителем немецкой компании Lada Deutschland Дитером Трзаской, подписалось более тысячи человек.
Всего с января по сентябрь в Европе зарегистрировали семь миллионов новых автомобилей, что на 28,8 процента меньше результата прошлого года. А по итогам сентября продажи выросли на 3,1 процента, до 933 987 штук.
Видео дня. Новый КоАП не будет существенно менять дорожные штрафы
Motor.ru: последние новости
Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект «Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж «Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж
Комментарии
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Renault , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
ЧП в Домодедово: названо число пострадавших
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение