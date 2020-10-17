Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как езда на низких оборотах убивает мотор авто 

Павел Тиунов 4 часа назад
Как езда на низких оборотах убивает мотор авто
Фото: Рамблер
Эксперты издания «Автовзгляд» констатировали, что регулярное передвижение на авто с низкими оборотами двигателя грозит водителю солидными убытками. Все дело в том, что если периодически не разгонять машину до солидной скорости, вскоре может потребоваться капитальный ремонт мотора.
Эксперты подчеркнули, что из-за низких оборотов мотор испытывает повышенную тепловую нагрузку. В случае, если есть неисправности в системе охлаждения, медленная езда грозит перегревом двигателя и, как следствие, мотор может заклинить. Ремонт здесь уже не поможет, придется приобретать новый двигатель.
Опасна также детонация мотора. Она не заметна для неопытных водителей, но бывает фатальна для двигателя. Страдает кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров, починка которых неизменно влетает автолюбителю в копеечку.
Наконец, отметили специалисты, езда на низких оборотах не снижает «прожорливость» автомобиля, а наоборот — заставляет авто расходовать больше топлива. Всё дело в неправильном образовании воздушно-топливной смеси, которое вероятно при езде подобным способом.
Эксперты напомнили, что высокие обороты мотора также губительны для двигателя, как и низкие. Поэтому водителям советуют чередовать режимы, чтобы авто служило как можно дольше.
Комментарии 9
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
«Ее разорвало пополам на глазах у мужа»
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как парковаться по правилу «двух пальцев»?
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Как правильно отвечать на провокационные вопросы сотрудников ГИБДД
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Видео
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
00:35
Пожарная машина сбила насмерть ребенка на переходе
ДТП
Российские школьники попали в смертельное ДТП
00:25
Российские школьники попали в смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение