Как езда на низких оборотах убивает мотор авто 

Эксперты издания «Автовзгляд» констатировали , что регулярное передвижение на авто с низкими оборотами двигателя грозит водителю солидными убытками. Все дело в том, что если периодически не разгонять машину до солидной скорости, вскоре может потребоваться капитальный ремонт мотора.

Эксперты подчеркнули, что из-за низких оборотов мотор испытывает повышенную тепловую нагрузку. В случае, если есть неисправности в системе охлаждения, медленная езда грозит перегревом двигателя и, как следствие, мотор может заклинить. Ремонт здесь уже не поможет, придется приобретать новый двигатель.

Опасна также детонация мотора. Она не заметна для неопытных водителей, но бывает фатальна для двигателя. Страдает кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров, починка которых неизменно влетает автолюбителю в копеечку.

Наконец, отметили специалисты, езда на низких оборотах не снижает «прожорливость» автомобиля, а наоборот — заставляет авто расходовать больше топлива. Всё дело в неправильном образовании воздушно-топливной смеси, которое вероятно при езде подобным способом.

Эксперты напомнили, что высокие обороты мотора также губительны для двигателя, как и низкие. Поэтому водителям советуют чередовать режимы, чтобы авто служило как можно дольше.