Названы способы «развода» при покупке автомобиля 

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины.

В беседе с Ura.ru специалист назвал главную ошибку при выборе автомобиля — машину со ржавым или битым кузовом.

"То, что он битый и крашеный, — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины", — сказал Субботин.

Он уточнил, что такие проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта или потери ездовых качеств автомобиля. Специалист добавил, что после аварии кузов можно легко "вытянуть и покрасить" и призвал не осматривать его "на глаз", а повезти автомобиль на стенд.

"Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени", — предупредил Субботин.

Второй важный момент, на который следует обратить внимание, — состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески. Эксперт объяснил, что диагностика автомобиля не позволяет определить изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков, трансмиссии.

Отдельно Субботин остановился на схемах обмана в дилерских центрах.

"Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (мелким шрифтом), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается", — разъяснил он.

Собеседник предупредил, что дилеры часто скручивают пробег. Кроме того, он призвал не связываться с перекупщиками — они просто скрывают дефекты и продают машины.

В заключении Субботин призвал не покупать подержанные автомобили. Если же хочется взять такой, он посоветовал не приобретать машины с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива. Кроме того, эксперт призвал отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.