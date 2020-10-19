Как вернуть излишне начисленный транспортный налог?

В этой статье мы рассмотрим случай из реальной жизни автомобилиста, которому начислили транспортный налог. Интересная деталь заключается в том, что машина этого человека была продана ещё осенью. В чём собственно вопрос, спросят многие. Конечно, человеку интересно, как отстоять права и вернуть деньги, точнее не отдавать их.

Фото: Car.ru Car.ru

Давайте разберёмся в деталях. Итак, автомобилист продал своё ТС ещё в 2019 году, и вроде бы нужно было уже попрощаться с ним, но ему это не дали сделать. Пришёл конвертик от ФНС и внутри был транспортный налог, который, кстати, начислили за весь полный 2020 год. Согласитесь, что как-то совсем несправедливо с людьми так поступать. Но бросить дело просто так нельзя, ведь если не разобраться и не заплатить, то после человек получит пени, штрафы и т.д.

Не забывайте, что оставлять то дело, которое можно сделать сегодня на завтра, ни в коем случае нельзя. Это чревато последствиями и головной болью, а кому она нужна в такой и без того тяжёлый век. Даже если штраф маленький, почему кто-то должен отдавать свои заработанные денежки. Почему налоговая неправильно посчитала налог? Есть вероятность того, что там ещё думают, что машина числится за вами. И скорее всего, вина лежит на покупателе, который, видимо, не поставил машину на учёт.

Первым делом пострадавшему нужно обратиться в ГИБДД и узнать детали, а именно, действительно ли новый владелец ТС не поставил машину на учёт. Не забывайте, что регистрация прекращается в тот момент, когда покупатель регистрирует машину уже на себя. Если вдруг в ГИБДД нет никаких данных, то можете собственными силами поискать покупателя, возможно остались контакты. Но можете и не заморачиваться, а просто написать заявление о прекращении регистрации ТС на своё имя. Чтобы всё было официально, необходимо будет приложить договор купли-продажи. Вот именно для таких случаев эксперты рекомендуют хранить все документы.

Ну а после ГИБДД, вместе с полученной бумагой, отправляйтесь в ФНС. Напишите заявление на возврат суммы излишне взысканного налога. Если вам захотят отказать, то скажите, что имеете на это все права на основании статьи 79 Налогового кодекса РФ. Не забывайте приложить к заявлению бумагу из ГИБДД, она очень важна.