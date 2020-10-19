Как вернуть излишне начисленный транспортный налог?

В этой статье мы рассмотрим случай из реальной жизни автомобилиста, которому начислили транспортный налог. Интересная деталь заключается в том, что машина этого человека была продана ещё осенью. В чём собственно вопрос, спросят многие. Конечно, человеку интересно, как отстоять права и вернуть деньги, точнее не отдавать их.
Давайте разберёмся в деталях. Итак, автомобилист продал своё ТС ещё в 2019 году, и вроде бы нужно было уже попрощаться с ним, но ему это не дали сделать. Пришёл конвертик от ФНС
и внутри был транспортный налог, который, кстати, начислили за весь полный 2020 год. Согласитесь, что как-то совсем несправедливо с людьми так поступать. Но бросить дело просто так нельзя, ведь если не разобраться и не заплатить, то после человек получит пени, штрафы и т.д.
Не забывайте, что оставлять то дело, которое можно сделать сегодня на завтра, ни в коем случае нельзя. Это чревато последствиями и головной болью, а кому она нужна в такой и без того тяжёлый век. Даже если штраф маленький, почему кто-то должен отдавать свои заработанные денежки. Почему налоговая неправильно посчитала налог? Есть вероятность того, что там ещё думают, что машина числится за вами. И скорее всего, вина лежит на покупателе, который, видимо, не поставил машину на учёт.
Первым делом пострадавшему нужно обратиться в ГИБДД
и узнать детали, а именно, действительно ли новый владелец ТС не поставил машину на учёт. Не забывайте, что регистрация прекращается в тот момент, когда покупатель регистрирует машину уже на себя. Если вдруг в ГИБДД нет никаких данных, то можете собственными силами поискать покупателя, возможно остались контакты. Но можете и не заморачиваться, а просто написать заявление о прекращении регистрации ТС на своё имя. Чтобы всё было официально, необходимо будет приложить договор купли-продажи. Вот именно для таких случаев эксперты рекомендуют хранить все документы.
Ну а после ГИБДД, вместе с полученной бумагой, отправляйтесь в ФНС. Напишите заявление на возврат суммы излишне взысканного налога. Если вам захотят отказать, то скажите, что имеете на это все права на основании статьи 79 Налогового кодекса РФ. Не забывайте приложить к заявлению бумагу из ГИБДД, она очень важна.
Вообще на эти вопросы вам должны отвечать сотрудники ФНС РФ по телефону. Но сами знаете, что достучаться до них практически невозможно. То обед, то просто некогда, а иногда если и ответят, то от строгого и недовольного голоса можно растеряться и вовсе ничего не спросить. Да, нужно поблагодарить тех, кто отвечает на вопросы любезно, несмотря на свою занятость. Всем удачи и не откладывайте дела на завтра, решайте их сегодня. Пусть сейчас кажется, что придётся столкнуться с бумажной волокитой, но если забросите дело сейчас, то придётся уже потом судиться. В общем, действуйте.