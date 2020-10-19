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Как действовать, когда автомобиль не успел завершить обгон и летит вам в лоб?

Car.ru
5 часов назад
Ехать по двухполосной загородной автотрассе куда опаснее, нежели в городе. На такой дороге часто приходится обгонять транспорт, который движется довольно медленно. А обгон - это весьма опасный маневр. Но как действовать, если автомобиль со встречной полосы летит прямо на вас? Давайте разбираться.
Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?
Фото: Car.ruCar.ru
Такое может произойти по причине того, что водитель не рассчитал безопасное для маневра расстояние и решился на обгон. Есть и такие "гонщики", кто и не пытается вести какие-то расчеты, а просто давит на газ в надежде проскочить. Как бы там ни было, но действовать нужно вам. В такой ситуации следует сделать несколько главных манипуляций.
Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы снизить скорость вашего авто. Второй момент - включите правый поворотник, показывая, что уходить от столкновения вы будете на обочину. Если поворот не показать, с высокой долей вероятности вы столкнетесь лоб в лоб именно на обочине, т.к. нарушитель решит покинуть проезжую часть именно на вашу обочину.
Car.ru
Если вы видите, что столкновения не избежать, а в вашей машине нет пассажиров, в последний момент можно резко повернуть руль вправо, чтобы удар пришелся по касательной.
Бортжурнал,
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