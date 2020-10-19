Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?

Ехать по двухполосной загородной автотрассе куда опаснее, нежели в городе. На такой дороге часто приходится обгонять транспорт, который движется довольно медленно. А обгон - это весьма опасный маневр. Но как действовать, если автомобиль со встречной полосы летит прямо на вас? Давайте разбираться.
Такое может произойти по причине того, что водитель не рассчитал безопасное для маневра расстояние и решился на обгон. Есть и такие "гонщики", кто и не пытается вести какие-то расчеты, а просто давит на газ в надежде проскочить. Как бы там ни было, но действовать нужно вам. В такой ситуации следует сделать несколько главных манипуляций.
Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы снизить скорость вашего авто. Второй момент - включите правый поворотник, показывая, что уходить от столкновения вы будете на обочину. Если поворот не показать, с высокой долей вероятности вы столкнетесь лоб в лоб именно на обочине, т.к. нарушитель решит покинуть проезжую часть именно на вашу обочину.
Если вы видите, что столкновения не избежать, а в вашей машине нет пассажиров, в последний момент можно резко повернуть руль вправо, чтобы удар пришелся по касательной.