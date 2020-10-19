Автомобиль летит вам в лоб: как действовать?

Ехать по двухполосной загородной автотрассе куда опаснее, нежели в городе. На такой дороге часто приходится обгонять транспорт, который движется довольно медленно. А обгон - это весьма опасный маневр. Но как действовать, если автомобиль со встречной полосы летит прямо на вас? Давайте разбираться.

Фото: Car.ru Car.ru

Такое может произойти по причине того, что водитель не рассчитал безопасное для маневра расстояние и решился на обгон. Есть и такие "гонщики", кто и не пытается вести какие-то расчеты, а просто давит на газ в надежде проскочить. Как бы там ни было, но действовать нужно вам. В такой ситуации следует сделать несколько главных манипуляций.

Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы снизить скорость вашего авто. Второй момент - включите правый поворотник, показывая, что уходить от столкновения вы будете на обочину. Если поворот не показать, с высокой долей вероятности вы столкнетесь лоб в лоб именно на обочине, т.к. нарушитель решит покинуть проезжую часть именно на вашу обочину.

Car.ru