Обгон на мосту: что нужно знать о “разводе” гаишников?

В Китае для чиновников предусмотрена смертная казнь за коррупцию. Но этот факт не привел к тому, что чиновники перестали красть. Что уж говорить про наших гаишников.

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Что нужно знать о “разводе” гаишников за обгон на мосту?

Безусловно, среди них многие честно несут свою службу. Но встречаются и такие, кто любыми путями ищет наживы. Одним из способов "заработка" у таких гаишников является "развод" водителей на взятку за нарушение ПДД на мосту.

Еще с автошколы мы знаем, что на мосту запрещается останавливаться, двигаться задом и совершать обгон. Но вряд ли кто рассчитывает быть оштрафованным за обгон на участке дороги, под которым заложены две большие трубы, сквозь которые протекает какой-то ручей. Такая конструкция явно не является мостом. Но дело состоит в том, что четкого определения термина "мост" в ПДД нет. Вот и пользуются данным пробелом нечистые на руку инспекторы.

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