Где в России производится сборка иностранных автомобилей? 

На территории нашей страны осуществляется не только сборка « Лады » и « УАЗа », но и большого количества машин от зарубежных компаний.

Их довольно много, поэтому человек, который несведущ в этой теме, может удивиться их числу. Какие же автомобили иностранного производства собираются в России?

Многие люди задаются вопросом, для какой цели зарубежные производители строят собственные предприятия в России. Не дешевле ли будет ввезти в страну уже готовые автомобили, особенно с учетом снижения ввозной пошлины, после вступления во Всемирную торговую ассоциацию, до 15%? Объяснить это можно разными способами. В первую очередь, сборка машины внутри страны дает возможность уменьшения её стоимости, поскольку нет необходимости прохождения процедуры таможенной очистки. Второй причиной становится меньшая стоимость производства, чем на родине этой машины. И, наконец, машины, которые сошли с конвейера отечественных предприятий, выпускаются уже адаптированными к местным условиям эксплуатации.

Hyundai/ Kia . Наиболее популярными машинами, производящимися в России, становятся Hyundai Solaris KIA Rio , входящие в состав бестселлеров на российском автомобильном рынке. Производство подобных субкомпактных автомобилей осуществляется на заводе, местом расположения которого был выбран Санкт-Петербург. Здесь же был запущен выпуск бюджетного варианта кроссовера Hyundai Creta , имеющего высокий уровень спроса. На заводе, где осуществляется выпуск корейских машин, имеется полноценный цикл производства, с выполнением сварки панелей кузовов, покраска кузова и сборка готовой машины. В постройку и дальнейшее развитие этого предприятия было вложено порядка одного миллиарда долларов.

Почти все модели «Kia» в России производятся на заводе «Автотор» в Калининграде. Эта линейка занимает наибольший объем на всем заводе — за прошлый год с его конвейеров сошло порядка 139 тысяч автомобилей корейского производителя.

Toyota . Подразделение данного автомобильного гиганта из Японии, в Санкт-Петербурге выпускает известный седан Camry и кроссовер RAV4. Проведение торжественной церемонии открытия завода состоялось в декабре 2007 года. В этот же день состоялся запуск полноценного процесса производства, куда входила сварка кузова, окраска и сборка. Спустя 8 лет, мощность завода было решено увеличить, с 50 до 100 тысяч машин ежегодно, а с августа 2016 был дан старт сборке RAV4.

Nissan . На предприятиях Северной столицы России также выпускаются и автомобили марки Nissan, а именно, кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Общий уровень производственной мощности компании составляет до 100 тысяч машин ежегодно. Выпуск еще одной модели данной линейки — Terrano — осуществляется в Москве.

Где в России производится сборка иностранных автомобилей? 5 Renault . Автомобильный производитель из Франции, выпускающий автомобили марок Sandero, Duster и Logan на мощностях расположенного в столице предприятия «Рено Россия», появился на территории нашей страны уже достаточно давно. Подписание соглашения с правительством Москвы состоялось в 1998 году. Полное завершение строительства завода было сделано в 2005 году, и на нем начали выпускаться субкомпактные автомобили Logan. Этой марке удалось получить титул автомобиля с наибольшим уровнем продаж в России.

Итог. Перечисленные марки автомобилей, которые производятся на структурных подразделениях предприятий, находящихся в России, являются одними из наиболее популярных, среди всех выпускающихся машин иностранных производителей. Выпускаемые авто отличаются простой конструкцией и невысокой ценой, что и стало причиной приобретенной ими популярности.