Почему не следует отключать омыватели фар 

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Многие современные авто комплектуются штатными омывателями ксеноновых фар. При этом из-за таких устройств увеличивается расход изопропиловой жидкости. Вследствие этого некоторые автомобилисты отключают омыватели.

Для этого следует снять бампер, а также перетянуть трубки, непосредственно в которых протекает стеклоочиститель. Ещё автолюбители вытаскивают реле омывателя.

Специалисты мастерской отключат устройства при помощи диагностического сканера. Другие владельцы авто прибегают к демонтажу предохранителя, который отвечает за омыватели. Однако официальные сервисы этого делать не будут.

Машина должна соответствовать имеющимся требованиям, которые значатся в Техническом регламенте Таможенного союза. В ином случае запрещено эксплуатировать автомобиль. Поэтому нельзя вносить несогласованные различные изменения.