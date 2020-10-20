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Почему не следует отключать омыватели фар 

Car.ru 26 минут назад
Почему не следует отключать омыватели фар
Фото: car.ru
Многие современные авто комплектуются штатными омывателями ксеноновых фар. При этом из-за таких устройств увеличивается расход изопропиловой жидкости. Вследствие этого некоторые автомобилисты отключают омыватели.
Для этого следует снять бампер, а также перетянуть трубки, непосредственно в которых протекает стеклоочиститель. Ещё автолюбители вытаскивают реле омывателя.
Специалисты мастерской отключат устройства при помощи диагностического сканера. Другие владельцы авто прибегают к демонтажу предохранителя, который отвечает за омыватели. Однако официальные сервисы этого делать не будут.
Машина должна соответствовать имеющимся требованиям, которые значатся в Техническом регламенте Таможенного союза. В ином случае запрещено эксплуатировать автомобиль. Поэтому нельзя вносить несогласованные различные изменения.
Сотрудниками ГИБДД может быть проведена проверка работы омывателей фар. В случае обнаружения вмешательства в авто, водителя могут оштрафовать на 500 руб. А значит, и не следует отключать данные устройства, чтобы сэкономить.
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Бортжурнал , ГИБДД
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