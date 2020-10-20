Детали и механизмы, которые следует смазать перед зимой

Подготовка автомобиля к эксплуатации в зимний период, процедура многоплановая. Кроме смены шин, стеклоочистителей, проверки аккумулятора, стоит произвести сезонную смазку.

Некоторые автовладельцы иногда игнорируют проведение процедуры смазки отдельных деталей и механизмов при подготовке своего транспортного средства к зимнему периоду, однако, не стоит пренебрегать этим комплексом мер и подготовить свой автомобиль к работе в условиях низких температур.

Боковые стекла автомашины стоит протереть сухим тефлоном или произвести их смазку, при помощи распылителя, силиконовым раствором. Различные уплотнители также необходимо обработать силиконовой смазкой. Еще одно больное место, это замки дверей, их также необходимо подвергнуть процедуре смазки.

Петли лючка топливного бака и дверей также подвергаются влиянию влаги и реагентов. Поэтому их также стоит регулярно смазывать. Одним словом, чтобы автомобиль не подводил своего владельца в любое время года, его стоит содержать в исправном техническом состоянии. Смазка, это одно из профилактических мероприятий, которое помогает предотвратить некоторые неприятности во время эксплуатации автомобиля.