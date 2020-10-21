Осторожно: АИ-92 кипит при 33 градусах!

В ЕС уже нет бензина АИ-92. При этом в России данная марка топлива уже тоже не имеет такую популярность, как раньше. Однако вследствие введения режима самоизоляции в последние время 92-й в РФ начали покупать чаще 95-го, желая сэкономить на более дешёвом топливе.

АИ-92 содержит свинец, смолы, а также другие вредные добавки. Некоторые думают, что 92-й нельзя смешивать с 95-м бензином из-за разной плотности. Однако это является заблуждением.

Многие считают, что бензин может закипеть при очень больших температурах. Специалисты отмечают, что реальное закипание легких фракций наблюдается уже при температуре в 33°С. Нередко водители, которые владеют старыми карбюраторными авто, квадроциклами и скутерами, жалуются, что их транспортные средства глохнут в условиях жаркой погоды и не заводятся. При этом технике необходимо немного постоять, чтобы она опять завелась.

По словам экспертов, это происходит из-за закипания бензина, а также паровых пробок. В данном случае нет смысла вместо 92-го заливать другой бензин. На сегодняшний день горючее с различным октановым числом начинает кипеть при одинаковой температуре.

Специалисты отмечают, что реальное закипание легких фракций наблюдается уже при температуре в 33°С.