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Названы опции для Lada Vesta и XRay, о которых умалчивает «АвтоВАЗ» 

Car.ru 6 часов назад
О каких опциях для Lada Vesta и XRay молчит «АвтоВАЗ»
Фото: Car.ru
Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» в последние годы усовершенствовал две свои модели Lada Vesta и XRay, но, как оказалось, о некоторых опциях, доступных в этих авто, умалчивает.
Разработчики «АвтоВАЗа» внедрили в Lada Vesta и XRay ряд новых опций, в частности, обогрев руля, селектор выбора режимов движения и новую мультимедиа с «Яндекс. Авто». Однако, как сообщает интернет-портал 32Cars.ru, о трёх новинках компания-производитель почему-то умалчивает. Речь идёт о подсветке поворотов, реализованной через противотуманные фары. Владельцы Lada Vesta и XRay могут активировать эту опцию самостоятельно и тогда при повороте вправо или влево включается соответствующая «противотуманка». Кстати, многие компании от данной опции уже отказываются, потому как оснащают свои автомобили более «продвинутой» оптикой.
Ещё одна опция для Lada Vesta и XRay — это smart foot и её можно заказать у некоторых дилеров. В этом случае у владельца появляется возможность открыть багажный отсек не привычным способом, а при помощи ног.
Третья скрывающаяся «АвтоВАЗом» опция — система контроля давления в шинах. Информация о ней есть в бортовых схемах обеих моделей, поэтому некоторые владельцы находят нужные инструкции в Сети и активируют её самостоятельно.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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