Механика или АКПП: что выбрать при обучении в автошколе

Обучение вождению — очень трудный процесс. На первых занятиях появляется волнение и желание все бросить и до конца жизни ездить на автобусе. Среди мужчин появился стереотип, что осваивать навыки водителя можно только на автомобиле с МКПП, якобы на АКПП даже обезьяна сможет ездить. Когда-то такое положение действительно было распространено, но сегодня многие после автошколы покупают машину с АКПП. Так для чего, собственно, вообще пытать мозг и тело с механической коробкой?

Если сравнивать автомобили по комфорту, то лидером, явно, выступает техника, оснащенная АКПП. Более того, в городе рекомендуется использовать именно такие автомобили. Вспомним, как с механикой приходится тормозить и трогаться на каждом перекрестке, которых в мегаполисах огромное количество. Сегодня МКПП уже постепенно сходит на нет, это как пережиток прошлого. Все, у кого есть возможность купить машину с автоматической коробкой, сразу это делают. Конечно, машина с МКПП играют большую роль в каких-нибудь гонках, где нужно посоревноваться за лидерство. А для обычных водителей, которые катаются по городу или раз в год выезжают на дачу, она просто бесполезна. Некоторые специалисты рекомендуют еще в автошколе учиться на машине, которая оснащена автоматической КПП и при покупке не обращать внимание на механику.

Во-первых, современные автомобили с автоматической трансмиссией прощают водителю на дороге очень много ошибок. Можно быть уверенным, что не возникнет такого случая, что заглохнешь перед какой-нибудь машиной при резком торможении. Кроме того, новичок совсем не имеет опыта вождения по дорогам города. Конечно, в автошколе всех вывозят попрактиковаться, но за это ничтожно малое время нельзя научиться ничему. А в крупных городах на дороге никак нельзя поддаваться панике, а с МКПП это вполне возможно. На машине с механикой, приходится разделять внимание сразу на 3 момента — дорога, знаки и переключение передач. Кроме того, если необходимо тронуться с места, машина с АКПП не даст скатиться с горки.

Второй фактор — машина получает меньше повреждений. Новичок сразу после автошколы не может за пару дней освоить навыки обращения с трансмиссией. Если говорить об МКПП, то ее можно повредить легко, если пользоваться неправильно. Кардинальная ситуация наблюдается у машин с автоматом. Просто сел и поехал, никаких лишних манипуляций.

Последняя причина заключается в том, что за автоматическими коробками передач стоит будущее. Конечно, это немного спорный пункт, так как все равно остаются люди, пользующиеся МКПП. Однако, если посмотреть, к примеру, на США, там уже с прошлого века начали выпускаться машины, оснащенные новыми трансмиссиями. У них почти не встречается механика, поэтому они не имеют представления, как ей пользоваться. Еще одна страна, которая предпочитает новые механизмы и технологии, Япония.

Итог. Если в дальнейшем планируется ездить в городе, то отличным вариантом станет автомобиль с АКПП. Если же нужно проходить по бездорожью и трассам, вполне подойдет МКПП.