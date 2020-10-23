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Болгары: кому нужен УАЗ на гусеницах? (Факти, Болгария) 

ИноСМИ 2 часа назад
«Русские будут творить чудеса, лишь бы не строить дороги»
Фото: Егор Алеев/ТАСС
«Ветлуга» — это гибрид микроавтобуса и катера, созданный на базе УАЗ-452. Он может передвигаться не только по пересеченной местности и глубокому снегу, но и по болотам. Что думают о нем читатели болгарского издания «Факти», нередко с удовольствием комментирующие различные российские разработки.
В Казахстане выставили на продажу гусеничный вездеход ТТС-34014 «Ветлуга», построенный на базе УАЗ-452. Автомобиль проехал всего 260 км и стоит 7,8 миллиона тенге (15 тысяч 361 евро).
ТТС-34014 выпускается небольшими партиями на заводе «ТрансМаш» в Нижнем Новгороде. Он может передвигаться не только по пересеченной местности и глубокому снегу, но и по болотам.
«Ветлуга» — это гибрид микроавтобуса и катера. Нижняя часть корпуса герметична, что позволяет ему плавать, а нос приподнят — благодаря этому «Ветлуга» преодолевает крутые подъемы. Дорожный просвет составляет 40 сантиметров.
Объем бензинового двигателя гусеничного «уазика» составляет 2,9 литра, управление — механическая коробка передач. Максимальная скорость — 60 километров в час.
© Public Domain
«Ветлуга» выпускается в нескольких модификациях, отличающихся числом посадочных мест. Выставленный на продажу экземпляр вмещает девять пассажиров, оборудован фаркопом, а сиденья обиты велюром.
***
Комментарии:
Jeik

Уникальный автомобиль!

Руснаците

Говорят, эти машины начинают ржаветь на конвейере…

Иво

Никто не хочет эту уродливую машину….

Незнайко

Русские доказали, что они не делают ширпотреб! Неважно, как выглядят их автомобили, для каких целей они были созданы. Если заменить гусеницу на резину и полиэстровые колеса с втулками, это значительно облегчит конструкцию. Я не видел, что бы в ЕС кто-нибудь предлагал нечто подобное.

куку руку ку

Как говорят японцы: «Россияне будут творить чудеса в проходимости техники, лишь бы не строить дороги».

Пламен

Вы никак не поймете, что в России весь транспорт такой из-за географических условий! Труднодоступные районы, суровый климат, водители, которые, к сожалению, разбираются только в аналоговой технике. Согласитесь, в тайге, где практически никого нет, не так много сервисов. Обстоятельства требуют того, чтобы производились и продавались именно такие машины. Тем более, бедная страна. Не все мы можем быть как Америка!

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Бортжурнал , УАЗ , ЕС
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