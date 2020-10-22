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Спасти пешеходов: водителей притормозят на «зебрах» 

Газета.Ru 9 часов назад
Спасти пешеходов: водителей ждет ограничение
Фото: Газета.ru
На российских дорогах может появиться скоростные ограничения при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и других опасных зон, где есть риск сбить человека. Заказ на разработку соответствующей методики сделал Минтранс в НИИ Автомобильного транспорта, узнала «Газета.Ru». Скорость может быть снижена по европейскому образцу до порога выживаемости пешехода в ДТП — 30 км/ч. Правозащитники положительно оценили эту инициативу.
Проблемы большого числа аварий с участием пешеходов была главной темой заседания правительственной комиссии по обеспечению дорожного движения под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На заседании глава НИИ «Автомобильного транспорта» (НИИАТ) Алексей Васильков рассказал, что институт подготовил проект «Методических рекомендаций по установлению локальных и зональных ограничений скорости движения транспортных средств на участках сети дорог».
НИИАТ предоставил часть доклада Василькова на заседании, там в частности отмечается, что в местах вероятных «конфликтов пешеходных и транспортных потоков» предложено жестко регламентировать скорость транспорта. Причем снижать ее до безопасных значений для пешеходов, приводит слова Василькова пресс-служба НИИАТ.
К таким локальным участкам отнесены нерегулируемые одноуровневые пешеходные переходы, зоны около остановок общественного транспорта, а также участки сети дорог с плохой видимостью автомобилей, пешеходов и прочего.
В ведомстве не сообщили до какой именно величины может быть снижена скорость на пешеходных переходах и в других опасных местах, но сослались на международный опыт.

«При реализации европейского подхода, безопасной принято считать скорость, при которой вероятность наступления летального исхода или нанесения тяжких телесных повреждений пострадавшим при ДТП не превышает 10% — эта скорость 30 км/час.

Статистически подтверждено, что вероятность гибели пешехода при столкновении с транспортным средством увеличивается в восемь раз при повышении скорости наезда с 30 до 50 км/час», — рассказал Васильков.

Представитель института также отметил, что сейчас большой проблемой при обеспечении безопасности движения в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков является так называемый «нештрафуемый интервал превышения максимальной скорости». А именно, в конкретном месте устанавливается скоростной лимит «порога переносимости потенциальных травм», который гарантирует выживание пешехода с 90-процентной вероятностью при аварии.
Однако водители сводят на нет эти усилия превышая скорость на 20 км/ч и более, полагают эксперты НИИ.
В связи с этим в институте полагают, что на некоторых опасных зонах можно и вовсе отменить «нештрафуемый порог» для водителей.

«Поэтому в отношении локальных участков улиц и дорог городских и сельских поселений, сочетающих движение уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов) и движение транспортных средств, распространить ограничение скорости 30 км/час, без превышения порога скорости 20 км/час», — сообщил представитель НИИАТ на заседании.

Тендерный заказ на разработку рекомендаций по локальным и зональным ограничениям скорости Минтранс разместил 9 сентября 2019 года со сроком исполнения до 31 декабря 2020 года, на сумму 14,6 млн рублей, следует из официальной документации портала госзакупок. В Минтрансе подтвердили «Газете.Ru» подготовку документа, но отметили, что эту тему преждевременно обсуждать.

«Проект методических рекомендаций должен сначала пройти внутриведомственное согласование в Минтрансе России. После этого будет принято решение о целесообразности дальнейшей работы с документом и размещении его для общественного обсуждения. До этого момента комментировать конкретные положения проекта рекомендаций преждевременно», — сообщили в пресс-службе министерства.

На долю пешеходов приходится треть всех дорожных транспортных происшествий и около 5 тысяч погибших только в 2019 году, говорил на этом же заседании по безопасности дорожного движения глава ГИБДД России Михаил Черников. Он подчеркнул, что 917 смертельных случаев произошли на пешеходных переходах — в тех местах, где люди должны чувствовать себя в безопасности.
Власти не будут ставить ограничительные дорожные знаки на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, убежден автоэксперт и член общественного совета Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Моржаретто.

«У каждого перехода и остановки столб не поставишь, я так понял, что будут специальными средствами ограничивать: ставить лежачих «полицейских», пешеходный светофор с кнопкой, дорожные камеры и прочее», — сказал Моржаретто.

По его мнению, нужно в целом снижать скорость движения в городах. К примеру, фактические 80 км/ч, с которыми движется поток транспорта в моменты свободного движения в Москве, Моржаретто считает опасным.
Скорость перед пешеходными дорожками и остановками транспорта нужно снижать, соглашается лидер «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Российские водители не имеют привычки притормаживать при проезде «зебры», а даже иногда прибавляют ход, отмечает он.

«Если эти ограничения будут сопровождаться дорожными знаками, то это правильная идея, и я ее всячески приветствую. К сожалению, у нас люди совсем не обращают внимание на переходы или к примеру посадку и высадку людей на остановке из трамвая. Бывает, что и пешеходы, велосипедисты, на самокатах люди выскакивают на переход, но это не повод их давить. Должна быть такая скорость, которая позволит минимизировать риски», — сказал «Газете.Ru» Похмелкин.

В НИИАТ на уточняющие вопросы «Газеты.Ru» не ответили, сославшись на конфиденциальность контракта с Минтрансом. В МВД России (курирует ГИБДД) сообщили, что взяли запрос в работу.
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Бортжурнал , Статьи , Марат Хуснуллин , Алексей Васильков , Игорь Моржаретто , Виктор Похмелкин , Михаил Черников , Росавтодор , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , Газета.Ru
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